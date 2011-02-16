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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۳

نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد افتتاح شد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد از افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس سید محمد سیدی، امروز چهارشنبه، در مراسم افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی از امروز الی 30 بهمن ماه با حضور 200 شرکت در مشهد برگزار می شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد، در ادامه افزود: در این نمایشگاه شرکت هایی از استان های تهران، اصفهان، قزوین، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، یزد، بوشهر، کردستان، فارس، کرمان، مرکزی، زنجان، خراسان جنوبی و رضوی در فضایی به مساحت 11 هزار متر مربع حضور می یابند.

وی با اشاره به حضور شرکت های خارجی در این نمایشگاه اظهار داشت: 2 شرکت از ایتالیا، 1 شرکت از ترکیه و 20 نمایندگی از کشورهای هلند، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، آلمان، اتریش، ژاپن، فرانسه، آمریکا، سوئد، بلژیک و روسیه در ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کنار رقبای ایرانی، به ارائه توانمندی های خود می پردازند.

سیدی، ماشین آلات، ادوات کشاورزی و باغبانی، تجهیزات آزمایشگاهی، نهاده های کشاورزی را از جمله زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در نمایشگاه عنوان کرد و افزود: سیستم های آبیاری، کشت های گلخانه ای، سازه ها و تاسیسات گلخانه ای، مکانیزاسیون کشاورزی، شرکت های بازرگانی، خدمات فنی مهندسی و مشاور، حمل و نقل و خدمات گمرکی، نیز از دیگر فعالیت های شرکت های حاضر در نمایشگاه است.

وی با اشاره بر نقش و تاثیر آموزش تاکید کرد: با توجه به ضرورت روزآمد کردن آموزش در همه حوزه ها به ویژه حوزه های تخصصی؛ در طول برگزاری نمایشگاه، کارگاه های آموزشی توسط مشارکت کنندگان داخلی و خارجی جهت آشنایی با تکنولوژی جدید کشت های گلخانه ای، ماشین آلات و ادوات کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی برگزار می شود و علاوه بر آن دوره های آموزشی توسط سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و بیوتکنولوژی و همچنین تورهای یک روزه جهت بازدید کشاورزان نمونه و متخصصین از نمایشگاه کشاورزی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1255580

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