تاکید مظلومی بر مغرور نشدن بازیکنان/ تمرین اختصاصی برای مبعلی و هوار

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز چهارشنبه تیم فوتبال استقلال در حالی در زمین چمن ورزشگاه صنایع دفاع برگزار شد که ایمان مبعلی با 15 دقیقه تاخیر به محل برگزاری تمرینات آبی پوشان رسید.

همچنین در جریان این تمرین محمد محمدی و کیانوش رحمتی بصورت اختصاصی زیر نظر بدنساز تیم دور زمین دویدند که پس از 30 دقیقه محمدی برای حضور در کلینیک باشگاه محل تمرین را ترک کرد. در این بین مبعلی و رحمتی در بخش دیگر زمین تمرینات اختصاصی را انجام دادند.

در ابتدای تمرین کادرفنی استقلال به مدت 10 دقیقه با یکدیگر صحبت کرده و سپس پرویز مظلومی پنج دقیقه برای بازیکنان مطالبی را عنوان کرد و از آنها خواست پیروزی‌های گذشته را فراموش کرده و دچار غرور نشوند و با تمام قدرت در بازی آینده برابر نفت به میدان بروند تا با شکست این تیم شانس صدرنشینی را بدست آوردند.

حدود 20 تماشاگر در این تمرین حضور داشتند و بازیکنان بعد از گرم‌ کردن بدن‌هایشان، کار با توپ کرده و سپس در قالب دو تیم زرد و صورتی فوتبالی درون تیمی را انجام دادند. در مواقع لزوم مظلومی و یورگن گده تمرین را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می‌کردند.

بعد از این تمرین بازیکنان به تمرین ضربات ایستگاهی پرداختند و سپس در قالب دو گروه که گروه نخست زیر نظر فکری و بهتاش و گروه دیگر زیر نظر مظلومی و گده بودند، ارسال از جناحین را مرور کردند.

در پایان تمرین هوار ملامحمد به مدت 10 دقیقه زیر نظر دکتر نوشادی بدنساز تیم استقلال بصورت اختصاصی دور زمین دوید و تمرینات خاصی را انجام داد.

تمرین عصر امروز آبی پوشان ساعت 16:40 به پایان رسید و طبق اعلام کادرفنی استقلال ساعت 15 فردا پنجشنبه آخرین تمرین این تیم پیش از دیدار با نفت تهران در زمین چمن ورزشگاه صنایع دفاع برگزار خواهد شد.