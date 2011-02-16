وحدت اسلامی عامل اقتدار در برابر کفر و نفاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: وحدت، تپش هماهنگ قلب‌هاست و آهنگ حرکت دست‌ها. وحدت اسلامی، عامل اقتدار اسلام در برابر کفر و نفاق، و اختلاف، آفت بزرگ عزت و استقلال مسلمین است.

آرمان و امید همه دوستان عظمت اسلامی، و جدایی و تفرقه، آرزوی شوم دشمنان دیرینه ماست. وحدت، کشتی نوح است و تفرقه، تازیانه عذاب الهی. اما یقیناً در روزگاری که شیاطین، بذر نفاق و تفرقه می‌پاشند تا در سرزمین مقدس اسلام، درخت دشمنی پرورش دهند امت اسلام مصمم‌اند تا با بیداری و یادآوری سخنان وحدت‌بخش رسول خدا و ائمه معصومین علیهم‌السلام نقشه‌های شوم استکبار نقش بر آب گردد و خداجویان وحدت اندیش برگرد قرآن و سنت هماهنگ شوند و با رهبری عترت، پرچم استقلال و آزادی را در سراسر گیتی به اهتزاز درآورند.

اینک در آستانه فرارسیدن زادروز فرخنده و باسعادت خاتم رسولان و پیامبر رحمت، حضرت محمد ابن عبدالله (ص) تمام جهانیان شاهدند که ندای بلند توحید آخرین پیامبرخدا هنوز در پهنه کره‌خاکی طنین‌انداز است و امت او در روز میلادش پیام وحدت خویش را در مأذنه‌های رفیع و شکوهمند اسلام به گوش جهانیان می‌رسانند.

سازمان تبلیغات اسلامی "هفته بزرگ وحدت امت اسلام" را که ندای اتحاد جهان اسلام زیر بیرق توحید است به عموم ملت مسلمان ایران تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال مسئلت می‌نماید که همه ما را از پیروان و رهپویان طریق نبوت قرار دهد.