دانشگاه مازندران میزبان سمینار نوزدهم آنالیز ریاضی و کابردی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمحمدی دبیر علمی سمینار ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این سمینار گفت: نوزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در روزهای شنبه 30 بهمن ماه تا یکشنبه اول اسفند ماه در محل متل بانک ملی بابلسر با حضور دکتر مهدی نژاد معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این سمینار زنده نگه داشتن و بارورتر شدن جامعه ریاضی و برپایی منظم سمینارهای تخصصی و کنفرانسها است.

علیمحمدی گفت: سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن نوزدهمین سال برپایی آن را قرار است پشت سر بگذارد و باعث افتخار دانشگاه مازندران و برگزار کنندگان است که برپایی نوزدهمین آن نصیب دانشگاه مازندران شد.

به گفته وی، آخرین یافته ها و پژوهشهای اخیر در این زمینه از علم ریاضی که دارای کاربردهای فراوانی در علوم کاربردی است به صورت سخنرانی تخصصی و نمایش پوستر به تعداد 114 سخنرانی و 26 پوستر در این همایش ارائه می شد.

دبیر علمی سمینار گفت: در این سمینار ملی از سه سخنران عمومی و یک میهمان خارجی دعوت شده است.