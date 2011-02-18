مردم با مقابله کنندگان با انقلاب سازش و تسامح نمی کنند

حجت‌الاسلام محمود علوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیام حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید صانع ژاله ، گفت: مردم پای انقلابشان ایستاده‌اند و به هیچوجه از آرمانهای آن کوتاه نمی‌آیند.



وی افزود: مردم با تمام وجود انقلاب را حفظ می‌کنند و با هر حرکتی و از سوی هر کسی که باشد مقابله می کنند. حال اگر به صورت یک آلت دست قرار گرفته باشند و یا خود این حرکت‌ها را مدیریت کنند.



نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم با کسانی که در مقابل انقلاب و ولی امر مسلمین موضع بگیرند سازش نمی‌کنند، کوتاه نمی‌آیند و تسامح نمی‌کنند.



وی تصریح کرد: حضور امروز مردم هم تجلیل از یک دانشجوی بسیجی شهیدی است که از برادران اهل تسنن و حافظ قرآن بوده و هم تقبیح رفتارهای رذیلانه‌ای است که فقط دشمنان ما را شاد می‌کند و دوستان انقلاب را نگران.

