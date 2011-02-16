مردم جهان عرب برای رهایی از بردگی مزدوران آمریکایی اسرائیلی به پا خیزند

عبدالحلیم قندیل یکی از رهبران انقلاب مردم مصر در برنامه الاتجاه المعاکس(جهت گیری مخالف) شبکه الجزیره تاکید کرد : حسنی مبارک طاغوت بزرگ جهان عرب بود که با قیام مردم مصر سرنگونی شد و دیگر سران عرب کوتوله های سیاسی هستند که شمارش معکوس برای سقوط آنها آغاز شده است.



به گفته وی، اکثر سران کشورهای عربی همچون مبارک، مزدوران آمریکا، اسرائیل و اروپا هستند که شمارش معکوس برای آها از مرکز زلزله مصر آغاز شده است.



قندیل با تاکید بر موج بیداری اسلامی در جهان عرب گفت : به همه ملتهای عرب می گویم همانطور که جوانان مقاومت، ابهت اسرائیل را در هم شکستند و در برابر این رژیم تا دندان مسلح مقاومت کردند( دراشاره به مقاومت حزب الله)؛ همانطور که جوانان مصر و تونس توانستند با انقلاب خود، دیکتاتورهایی همچون بن علی و مبارک را سرنگون کنند، آنها نیز می توانند با طاغوت و دیکتاتورهای حاکم بر کشورهایشان مقابله کنند.



وی تاکید کرد : کسانی که گمان می کنند اراده آمریکا و اسرائیل مافوق اراده خداوند است، سخت در اشتباه هستند زیرا ملتهای مصر و تونس با ایمان به خداوند و تکیه براراده الهی، مزدوران اشغالگران آمریکایی اسرائیلی و اروپایی را شکست دادند.



قندیل خاطر نشان کرد : مردم دیگر کشورهای عربی باید با الهام گرفتن از انقلاب مردم مصر و تونس خود را از بردگی و قید و بندها آزاد کنند و همانند مصریها که توانستند طاغوت وابسته به آمریکا و اسرائیل را سرنگون کنند، رژیمهای مزدور و وابسته در کشورهای خود را ساقط کنند و دولتی بر اساس اراده واقعی ملتها تشکیل دهند.