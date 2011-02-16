پذیرش 60 هزار نفر در کنکور ارشد90/ گزارش 2 مورد تخلف داوطلبان در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرورالدین امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید حوزه امتحانی کنکور کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران افزود: در آزمون کارشناسی ارشد امسال 951 هزار و 813 کارت آزمون صادر شده است که با توجه به اینکه برخی داوطلبان در دو رشته شرکت کرده اند 871 هزار و 800 نفر داوطلب داشته ایم.

وی افزود: آزمون در 142 رشته و در 3 روز برگزار می شود که امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه در نوبت صبح 191 هزار نفر و در نوبت بعد از ظهر 176 هزار نفر شرکت کردند.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: صبح پنجشنبه 28 بهمن ماه 183هزار نفر و بعد از ظهر پنجشنبه 179 هزار نفر در آزمون شرکت می کنند. همچنین صبح جمعه 168 هزار و 500 نفر و بعد از ظهر جمعه 144 هزار نفر در آزمون شرکت خواهند کرد.

سرورالدین با اشاره به ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 یادآور شد: پیش بینی می کنیم 60 هزار نفر در این آزمون پذیرفته شوند که با توجه به پذیرش 45 هزار نفر در سال گذشته، 25 درصد افزایش ظرفیت داشته ایم.

وی درباره امنیت آزمون کارشناسی ارشد گفت: آزمون در کمال امنیت برگزار شده اما یکی دو مورد اشکالات اجرایی گزارش شده که آن نیز به خوبی برطرف شده است. این دو مورد تخلف اجرایی بوده و مربوط به همراه داشتن تلفن همراه توسط داوطلب بوده است.

رئیس سازمان سنجش درباره زمان اعلام کلید سئوالات آزمون کارشناسی ارشد نیز خاطرنشان کرد: کلید سئوالات 7 اسفند ماه اعلام می شود.

سرورالدین درباره مهلت ثبت نام مجدد برای کنکور سراسری 90 که از روز پنجشنبه 28 بهمن ماه آغاز می شود خاطرنشان کرد: بخش عمده داوطلبان در آزمون ثبت نام کرده اند اما پیش بینی می شود در مهلت مجدد 200 تا 250 هزار نفر در آزمون ثبت نام کنند.