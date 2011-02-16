اعزام اساتید دانشگاه مازندران به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بدرقه این کاروان در جمع خبرنگاران گفت: این کاروان شامل مسؤلان دانشگاه، دانشکده ها و اعضای هیئت علمی به همراه خانواده های آنان بوده که به مدت چهار روز به این مناطق اعزام می شوند.

وی خاطر نشان کرد: طبق سنوات گذشته کاروان راهیان نور دانشگاه مازندران در قالب سه طرح برگزار می شود که بخش اول آن اعزام معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده ها و اعضای هیئت علمی می باشد، بخش دوم دانشجویان هستند که در نیمه دوم اسفند ماه اعزام می شوند و بخش سوم نکارکنان دانشگاه به همراه خانواده بوده که در فروردین ماه 90 به این مناطق اعزام می شوند.

احمدپور، هدف از اعزام این کاروان ها را قدردانی از تلاش همه شهیدانی که در راه آسایش و آرامش ملت ایران جان خود را در طبق اخلاص نهادند دانست.

وی افزود: امروزه آرامش و آسایشی که در جامعه ما حکمفرماست و برای دیگر کشورها اسلامی همانند مصر، تونس و الجزایر الگو واقع شده است، با جانفشانی، ایستادگی و دلاورمردی فرزندان ما بدست آمد که هشت سال در برابر 33 کشور دنیا، کشورهایی که در قالب مالی، نظامی و نیروی انسانی به صدام کمک می کردند قاطعانه ایستادند و این می تواند برای ما درسی و پندی باشد که آرامشی را که اکنون داریم در اثر دلاور مردی فرزندان این مرز و بوم است.

سرپرست دانشگاه مازندران افزود: در این سفر از محل شهادت شهید چمران، منطقه عملیاتی فکه، منطقه عملیاتی فتح المبین و یادمان شهدای چزابه، شهدای اروند کنار، شهدای شلمچه، شهدای هویزه و مقبره شوش دانیال و موزه دفاع مقدس بازدید می شود.

بر اساس قرار است امسال 45 هزار مازندرانی به سرزمین های نور در جنوب و غرب کشور اعزام شوند.