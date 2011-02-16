علمای شیعه و سنی باید منادی وحدت در جامعه باشند

مولوی غلام حیدر فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به اینکه وحدت شیعه و سنی باید از همیشه پررنگ ‌تر به چشم آید تا بیش از پیش شاهد اثرات مثبت آن در جامعه باشیم، اظهارداشت: تا کنون مسلمانان با حفظ وحدت خود نگذاشتند دشمن از آنها سوء استفاده کند و اگر این وحدت درهمه نقاط جهان بین مسلمانان وجود داشته باشد هیچ مسئله و مشکلی جهان اسلام را تهدید نمی ‌کند.

امام جمعه اهل سنت بیرجند گفت: پیامبر، قرآن و قبله از مهمترین مشترکات مسلمانان هستند.

مولوی فاروقی بر احترام مسلمانان به مقدسات یکدیگر تاکید کرد و بیان داشت: فقهای بزرگ اهل سنت و تشییع نیز بی احترامی به مقدسات یکدیگر را جایز نمی ‌دانند.

وی ادامه داد: اگر مسلمانان همه به یکدیگر کمک می ‌کردند و یار و یاور همدیگر می ‌شدند برادران مسلمان ما در فلسطین، مصر و سایر کشورهای اسلامی وضعیت امروز را نداشتند.

مولوی فاروقی یادآور شد: بزرگترین ضربه‌ هایی که تاکنون بر پیکر مسلمانان وارد شده بر اثر عدم وحدت بین آنها بوده است.

امام جمعه اهل سنت تمسک به قرآن را تنها راه ایجاد و حفظ وحدت در بین مسلمانان دانست و افزود: تمسک به قرآن و عمل به فرامین آن سبب می‌شود که مسلمانان از بحران‌های موجود نجات پیدا کنند.