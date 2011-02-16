گلستانیها خواهان محاکمه فتنه گران شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مردم ولایتمدار و انقلابی شهرهای گرگان، کلاله و دیگر مناطق استان گلستان با برپایی تجمع های خودجوش و مردمی خواهان برخورد قاطع دستگاه قضایی با فتنه گران شدند.

این عده، ضمن محکوم کردن اغتشاشات 25 بهمن که منجر به شهادت دوتن از هموطنانمان در تهران گردید خواهان برخورد جدی قوه قضاییه با فتنه گران شدند.



در این تجمع خودجوش که اقشار مختلف مردم گرگان در ان حضور داشتند تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای از مسجد جامع گرگان بسمت میدان وحدت حرکت کردند .

مدیر کل اطلاعات استان گلستان گفت: دشمن 35 محور برای مهار انقلاب در حوزه های مختلف برنامه ریزی کرده که 17 محور آن مستقیم و غیرمستقیم به ولایت فقیه مربوط می شود و شخص رهبر را نشانه گرفته اند.

ابراهیمی افزود: ما باید به حضور ملت در کنار هم ببالیم و این ایستادگی و مقاومت سال گذشته دنده های فتنه را شکست و در حوزه متابعت از ولایت مطلقه فقیه، ارکان اساسی نظام با هم و در کنار هم است.



وی اظهار داشت: امروز در کشور، تنها فتنه گران نیستند، بلکه عده ای مزدور در اردوگاه استکبار جهانی قرار گرفته اند و کارها، برنامه ها و نقشه های آنان را اجرا می کنند.

وی یادآور شد: جریان فتنه 88، زمینه 20 ساله دارد و آنان دیدند که بعد از 20 سال بهترین موقعیت سال 88 است که به اهداف خود دست یابند، اما مردم ما در سایه ولایت فقیه، این بار نیز توطئه ها آنان را خنثی کردند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پیام این حضور و انسجام گفت: ما باید گوش به فرمان ولی امر مسلمین باشیم، زیرا هنوز اول کار است و باید در سایه ولایت فقیه آمادگی داشته باشیم، زیرا دشمن همچنان به فتنه ها و برنامه های خود ادامه می دهد.



در پایان مراسم بیانیه ایی در محکومیت عوامل فتنه که الت دست بیگانگان قرار گرفته اند صادر شد و از دست اندر کاران قوه قضاییه خواسته شد در اسرع وقت مسببان خونهای ریخته شده را مجازات کنند .