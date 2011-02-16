فتنه 25 بهمن از دید مراجع محکوم است/ جرم بزرگ معارضه با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مبشر کاشانی در پایان درس خارج فقه خود در سخنانی با محکوم کردن اقدامات فتنه گران در 25 بهمن ماه سخنان مهمی را در خصوص اتفاقات اخیر کشور بیان کرد.

این استاد حوزه علمیه در ابتدا تاکید کرد: علم، نوری است که بر قلب می‌تابد و خیلی‌ها عالم هستند، عالم صوری هستند ولی عالم واقعی نیستند، عالم واقعی این است که بداند الان موجب رضایت امام زمان(عج) چیست؟

آیت الله مبشر کاشانی تصریح کرد: اینجانب یقین دارم که این فتنه گری‌ها مرضی امام زمان(عج)نیست ومحکوم است، این فتنه گری‌ها از دیدگاه اسلام و مراجع عظام محکوم است اینها نعمت بزرگ امنیت کشور را به مخاطره انداخته اند.

این استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به جمله حضرت امام مبنی بر این که " بترسید از روزی که اجانب از شما تعریف و تمجید کنند"، تاکید کرد: امروز این آقایان در دام انگلیس وآمریکا افتاده اند وبه نفع آنها حرکت می کنند و دستگاههای تبلیغاتی آمریکا و انگلیس از آنه تعریف و تمجید میکند واین نشانه ی بطلان آنهاست.

این مرجع تقلید انگلیس ،آمریکا و اسرائیل را تجسم شیطان و ابلیس در زمین معرفی کرد و افزود: هر حرکتی به نفع اجانب باشد به نفع دشمنان ما باشد امنیت را بر هم بزند خون جوانها را بریزد مسئولیت آخرتی دارد و باید در پیشگاه خدا جواب بدهند.

آیت الله مبشر کاشانی هم چنین با بیان اینکه همه علما و متدینین قبول دارند که حمایت از ولایت فقیه واجب است، تاکید کردند: اینها باولایت فقیه معارضه می کنند، این هم جرم بزرگی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه این سخنرانی با بیان اینکه: بنده به آیت الله بهاءالدینی علاقه خاصی داشتم و ایشان هم نسبت به بنده نظر لطف داشتند و رابطه ما در مدت قریب به 30 سال آنقدر نزدیک بود که مکرراً به منزل بنده در قم و ابویم در کاشان تشریف می آوردند و با هم زیاد به مسافرت می رفتیم و خاطرات بسیار زیادی از ایشان دارم، به ذکر خاطره ای پرداختند و تصریح کردند که زمانی که مرحوم آیت‌الله منتظری قائم مقام رهبری بود، آیت‌الله بهاءالدینی فرمود: آقای منتظری رهبر نخواهد بود و کسی نمی تواند بعد از مرحوم امام این امور را اداره کند جز سیدعلی آقای (آیت‌الله خامنه‌ای) خودمان.

آیت الله مبشر کاشانی هم چنین افزودند، روزی خدمت آیت الله بهاءالدینی رسیدم ، دیدم که روزنامه‌ای جلوی ایشان است و با تیتر درشت نوشته بود: انشعاب روحانیون از روحانیت؛ آیت الله بهاءالدینی خیلی ناراحت بود، عرض کردم آقا چرا ناراحتی؟! فرمود: از آینده این مطلب نگرانم و احساس خطر می کنم. حال هرچه می گذرد می بینم عجب پیشگویی فرمود.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: سپس آیت‌الله بهاءالدینی فرمود: "خدا با انبیا هم خویش و قومی ندارد، هرکدام اشتباه می‌کردند خداوند متعال گوش مالی‌اش می‌داد، مثل حضرت یونس. امروز هم بعضی از ما روحانیون فکر می‌کنیم که از انبیاء هم به خدا نزدیکتریم.»

آیت الله مبشر کاشانی در پایان اسخنان خود تاکید کردند: همه باید توجه داشته باشیم که وحدت بین امّت اسلامی صدمه نبیند و حامی ولایت فقیه باشیم و امید است خداوند متعال به این کشور و به مردم عنایت خاص فرمایید.

