چناران یکی از شهرهای برتر خراسان رضوی در زمینه کتاب و کتابخوانی است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، نجمه خدادادی، صبح امروز چهارشنبه، در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان چناران با ارائه گزارش از وضعیت شهرستان در سطح استان گفت: چناران در بسیاری از موارد ارزیابی در سطح خراسان رضوی مانند تعداد کتاب، میانگین اعضاء کتابخانه، تعداد صندلی های موجود، میانگین تعداد امانت کتاب به ازاء هر کتابخانه در سطح استان اول یا دوم است.

وی افزود: در چناران علیرغم مقام اول در میانگین اعضاء کتابخانه به ازاء هر کتابخانه در سطح استان ولی از نظر جمعیت اعضاء با سواد و تحصیلات بالا در استان مقام هفتم را دارد که این نشان دهنده این است که جمعیت تحصیل کرده چناران میل کمتری به مراجعه به کتابخانه دارند.

خدادادی با اشاره به نحوه اداره کتابخانه ها در سطح استان گفت: در استان اغلب شهرداریها بابت پرداخت نیم درصد از درآمدهای خودشان به کتابخانه ها هنوز به این بخش بدهکار هستند. که اگر این مسئله حل شود تحول بسیار خوبی را در زمینه رشد کتابخانه ها شاهد خواهیم بود.

مدیر کل کتابخانه های استان خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به دستور استاندار خراسان رضوی بدهی شهرداریها تا پایان سال 89 باید بطور کامل تسویه شود و در صورتی که بطور نقدی پرداخت نشود کتابخانه ها می توانند از خدمات ارائه شده توسط شهرداریها بجای بدهی آنها استفاده نمایند.

وی با بیان این مطلب که در روستاهایی با 2500 نفر جمعیت کتابخانه احداث می گردد گفت: باید در روستاها زمینه لازم برای ایجاد کتابخانه های مشارکتی را ایجاد نماییم تا مردم این روستاها بتوانند از کتاب و کتابخانه استفاده نمایند.

خدادادی به ارائه راهکارهایی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه پرداخت و افزود: جذب خیرین در اهداء کتاب، احداث کتابخانه های مشارکتی، برگزاری مسابقات کتابخوانی، ایجاد فضایی برای حضور کودکان در کتابخانه ها و همکاری ائمه جماعات مدارس و مساجد را از جمله راهکارهای مفید در این زمینه عنوان نمود.

سیدعلی حسینی فرماندار شهرستان چناران نیز در این جلسه گفت: در چناران برنامه انجمن کتابخانه های عمومی ابتدا روی توسعه سخت افزاری و فضای فیزیکی کتابخانه ها بسته شده است و در زمینه جذب نیم درصد شهرداری نیز تاکنون هم از خدمات شهرداری برای کتابخانه استفاده نموده ایم و هم مبالغی را به صورت نقدی در اختیار کتابخانه عمومی قرار داده ایم.

حسینی افزود: از جمله کارهای که در شورای فرهنگ عمومی شهرستان در زمینه ارتقاء فرهنگ کتابخوانی و مطالعه انجام شده می توان به تشکیل شورای حمایت از نویسندگان محلی، هدایت دانش آموزان به عضویت در کتابخانه با همکاری آموزش و پرورش و پیگیری تأمین زمین برای احداث کتابخانه در روستای سیدآباد و رادکان عنوان کرد.