70 طرح عمرانی در دادگستری گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیررضا کشفی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، از هزینه بیش از 9 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی استان در سال جاری خبر داد.

وی اظهار داشت: پیگیری و اجرای ساختمان دادگستری بندرگز، اجرای طرح توسعه ساختمان دادگستری کل استان، توسعه و تجهیز بایگانی دادگاه انقلاب گرگان از مهم ترین طرح های در دست اقدام استان در سال جاری است.



وی تصریح کرد: کیفی سازی فضای دادگستری ها به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم، بالا بردن ضریب امنیتی ساختمان حوزه های قضایی استان و توسعه زیرساخت های ارتباطی از مهم ترین اهدافی است که در اجرای این پروژه ها دنبال می شود.



کشفی با خوب ارزیابی کردن روند اجرای این طرح ها در سال جاری، ابراز امیدواری کرد: طبق زمانبندی پیش بینی شده، آماده بهره برداری شوند.



16 حوزه قضایی در گلستان وجود دارد.