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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

مازندران می تواند سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات داشته باشد

مازندران می تواند سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات داشته باشد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه توسعه صادرات مازندران با اشاره به رشد روزافزون صادرات غیرنفتی در استان اذعان داشت: این استان قابلیت 1.5 میلیارد دلار صادرات در سال را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه توسعه صادرات مازندران در استانداری افزود: در مازندران باید به مقوله صادرات نگاه علمی داشت چرا که اکنون در بازار های جهانی،  شیوه سنتی منسوخ شده است.

طاهایی افزود: باید در یک برنامه ریزی اصولی میزان صادرات استان را به یک ونیم میلیارد دلار رساند و این مقوله نگاه مبسوط در زمینه صادرات را دراستان را نیاز دارد.

استاندار مازندران، اختصاص تسهیلات لازم جهت ایجاد و توسعه مجتمع صادراتی، تجهیز و توسعه پایانه گل و گیاه غرب مازندران، تجهیز و تکمیل محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران و ایجاد کنسر سیوم صادراتی از جمله برنامه های سال ۹۰ در بخش تجارت خارجی استان اعلام کرد.

وی، در خصوص تعیین و تصویب کشورهای  هدف که بازارهای صادراتی ایران را در بر دارد گفت: میزان مبادلات تجاری طی سال های اخیر، نوع و حجم بازار، سطح روابط دو جانبه، تفاهم نامه های همکاری، میزان تقاضا و در خواست صادر کنندگان  وسوابق اعزام و پذیرش هیات در برگزاری نمایشگاه از عمده دلایل انتخاب کشور های هدف بوده است.

طاهایی، بر آموزش تشکیلات صادراتی استان تاکید کرد و گفت: توجه به این نکته از محوری ترین امور در صادرات است لذا باید به دانش این حوزه توجه شود.

استاندار مازندران، بر حفظ بازار های صادراتی استان تاکید کرد وافزود: بازار های هدف جدید را از لحاظ مصرف شناسایی کنید وبرای ورود به آن برنامه ریزی کنید.

کد مطلب 1255600

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