رعایت اصول زیست محیطی در احداث بندر کاسپین گیلان

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بندرکاسپین اظهارداشت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی طی ماه های اخیر با اداره کل محیط زیست گیلان و بررسی گزارش های زیست محیطی این بندر، سازمان منطقه آزاد انزلی در حال اجرای نظرات سازمان محیط زیست کشور در احداث موج شکن های بندر کاسپین است.

وی همچنین بندر کاسپین را یکی از ارزشمندترین هدایای دولت های نهم و دهم به استان گیلان ارزیابی کرد و افزود: فعال سازی کریدور شمال جنوب (نوستراک) با توجه به جایگاه این منطقه در مسیر این کریدور و انتخاب منطقه آزاد انزلی به عنوان نقطه پایلوت طرح ملی گسترش روابط ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر از مهمترین دلایل ایجاد بندر کاسپین در محدوده منطقه آزاد انزلی است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: نظر به گسترش مبادلات تجاری ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر و وجود بازار 400 میلیون نفری کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه، ایران اسلامی نیازمند فعال سازی کریدور شمال - جنوب (نوستراک) بعنوان مسیر هزاره سوم میلادی است و ایجاد بندر کاسپین حلقه تکمیل کننده توسعه زیرساخت های ترانزیتی ایران مانند آزاد راه و راه آهن قزوین، رشت و انزلی است که برای صدها نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به مسیر پیش روی و مطالعات صورت گرفته ظرفیت حمل و نقل کریدور شمال جنوب طی 15 سال آینده افزون بر30 میلیون تن کالا افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین کریدوری که مسیر کشورهای آسیای جنوب شرقی وهندوستان را از طریق ایران به اروپا از نظر زمان و هزینه به ترتیب حدود 30 و 40 درصد کاهش ودرآمد سالیانه ای در حدود 20 میلیارد دلاری را عاید کشور می کند.

ساخت بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی با ملاحظات زیست محیطی

"محمد جواد محمدی زاده " معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دولت ساخت بندرکاسپین در منطقه آزاد انزلی را با ملاحظات زیست محیطی اعلام کرد و گفت: ملاحظات زیست محیطی درباره این اسکله انجام شده و ساحل زیبا کنار به هیچ وجه زیر آب نمی رود، خوشبختانه آنچه برای ملاحظات زیست محیطی لازم بود از سوی منطقه آزاد انزلی لحاظ شده است.