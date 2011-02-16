به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در جلسه ساماندهی ورودی‌های شهر قم طی سخنانی ازعزم جدی استان برای ساماندهی این مناطق خبر داد و اظهار داشت: استان قم یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی کشور بوده و علاوه بر این سالانه بالغ بر 18 میلیون مسافر به قم سفر می‌کنند، لذا توجه به وضع ورودی‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.



استاندار قم زیباسازی، روان سازی و ایمن سازی ورودی‌ها را از مولفه‌های مهم ساماندهی ورودی‌های استان ارزیابی کرد و افزود: ورودی‌ها باید علاوه بر منظر مناسب و زیبا از نظر ترافیکی نیز روان و ایمن باشند.



وی با بیان اینکه جلسات مربوط به این امر به صورت مستمر و هفتگی تا حصول نتیجه در استانداری برگزار خواهد شد گفت: احداث تقاطع غیر همسطح سه راهی خرمشهر به عنوان یکی از مهم‌ترین ورودی‌های استان گام مهمی در راستای ساماندهی و زیباسازی ورودی‌های شهر قم در شرف اتمام بوده و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.



استاندار قم ورودی تهران قم را از ورودی‌های محوری و پرتردد دانست و با تاکید بر لزوم تسریع در ساماندهی این محور تصریح کرد: برای ساماندهی این ورودی باید کارهای متعددی انجام شود که ایجاد فضای سبز در حدفاصل اتوبان و جاده قدیم قم تهران و طرفین اتوبان و ایجاد راه دسترسی پایانه مسافربری قم به اتوبان و میدان شهدای 72 تن از جمله این اقدامات ضروری است.



تغییر محل عوارضی محور قم به کاشان



حجت الاسلام موسی‌پور افزود: عوارضی محور کاشان، به مکان جدیدی منتقل شود که در این خصوص اداره کل راه وترابری موظف است در اسرع وقت نسبت به جانمایی مکان‌های جدید عوارضی، برآورد اعتبار و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای احداث عوارضی‌های جایگزین پیگیری‌های لازم را به عمل آورد.



وی با اشاره به اهمیت ساماندهی ورودی تهران قم اظهار داشت: ورودی اصلی قم در این محور باید ازابتدای شهرک چاپ و نشر قلمداد شده و با طراحی نماد نشان گر مفهوم و هویت شهر، نسبت به ایجاد یک مدخل برخوردار از شاخص‌های استاندارد اقدام نمود.



استاندار قم ورودی جعفریه به قم را از دیگر ورودی‌های مهم استان برشمرد و با اشاره به وضعیت نامناسب فعلی این محور، بر لزوم تسریع در طراحی و ساماندهی آن تاکید کرد.