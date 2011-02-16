به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در جلسه ساماندهی ورودیهای شهر قم طی سخنانی ازعزم جدی استان برای ساماندهی این مناطق خبر داد و اظهار داشت: استان قم یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی کشور بوده و علاوه بر این سالانه بالغ بر 18 میلیون مسافر به قم سفر میکنند، لذا توجه به وضع ورودیها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
استاندار قم زیباسازی، روان سازی و ایمن سازی ورودیها را از مولفههای مهم ساماندهی ورودیهای استان ارزیابی کرد و افزود: ورودیها باید علاوه بر منظر مناسب و زیبا از نظر ترافیکی نیز روان و ایمن باشند.
وی با بیان اینکه جلسات مربوط به این امر به صورت مستمر و هفتگی تا حصول نتیجه در استانداری برگزار خواهد شد گفت: احداث تقاطع غیر همسطح سه راهی خرمشهر به عنوان یکی از مهمترین ورودیهای استان گام مهمی در راستای ساماندهی و زیباسازی ورودیهای شهر قم در شرف اتمام بوده و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.
استاندار قم ورودی تهران قم را از ورودیهای محوری و پرتردد دانست و با تاکید بر لزوم تسریع در ساماندهی این محور تصریح کرد: برای ساماندهی این ورودی باید کارهای متعددی انجام شود که ایجاد فضای سبز در حدفاصل اتوبان و جاده قدیم قم تهران و طرفین اتوبان و ایجاد راه دسترسی پایانه مسافربری قم به اتوبان و میدان شهدای 72 تن از جمله این اقدامات ضروری است.
تغییر محل عوارضی محور قم به کاشان
حجت الاسلام موسیپور افزود: عوارضی محور کاشان، به مکان جدیدی منتقل شود که در این خصوص اداره کل راه وترابری موظف است در اسرع وقت نسبت به جانمایی مکانهای جدید عوارضی، برآورد اعتبار و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای احداث عوارضیهای جایگزین پیگیریهای لازم را به عمل آورد.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی ورودی تهران قم اظهار داشت: ورودی اصلی قم در این محور باید ازابتدای شهرک چاپ و نشر قلمداد شده و با طراحی نماد نشان گر مفهوم و هویت شهر، نسبت به ایجاد یک مدخل برخوردار از شاخصهای استاندارد اقدام نمود.
استاندار قم ورودی جعفریه به قم را از دیگر ورودیهای مهم استان برشمرد و با اشاره به وضعیت نامناسب فعلی این محور، بر لزوم تسریع در طراحی و ساماندهی آن تاکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به حجم بالای تعداد مسافرت به قم از ساماندهی ورودیهای شهر قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در جلسه ساماندهی ورودیهای شهر قم طی سخنانی ازعزم جدی استان برای ساماندهی این مناطق خبر داد و اظهار داشت: استان قم یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی کشور بوده و علاوه بر این سالانه بالغ بر 18 میلیون مسافر به قم سفر میکنند، لذا توجه به وضع ورودیها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
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