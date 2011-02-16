13 هزار واحد مسکن مهر در بوشهر در حال ساخت است

به گزار خبرنگار مهر در بوشهر، علی نیکزاد بعد از ظهر چهارشنبه در در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه 384 واحدی مسکن مهر بوشهر اظهار داشت: از این تعداد واحد مسکونی حدود هشت هزار واحد در مرحله اسکلت و سقف، چهار هزار واحد در مرحله سفت کاری و یک هزار و 400 واحد نیز به مرحله نازک کاری است.

وی روند اجرای مسکن مهر در استان بوشهر را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: واحدهای ساخته شده در طرح مسکن مهر بوشهر در قالب یک سایت شش واحدی و به صورت سه طبقه ایجاد خواهد شد.

نیکزاد با بیان اینکه استان بوشهر دارای چهار شهر با بیش از 25 هزار نفر جمعیت است، گفت: همچنین 26 شهر جدید کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و یک شهر جدید بالای 25 هزار نفر جمعیت در استان بوشهر وجود دارد.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: هم اکنون تعداد واجدین شرایط مسکن مهر در استان بوشهر نزدیک به 12 هزار نفر است که از میان 30 هزار نفر متقاضی مسکن مهر منفک شده اند.

نیکزاد با اشاره به اینکه در بخش مسکن مهر روستایی برای 12 هزار واحد مسکونی تسهیلات لازم فراهم شده است، گفت: روستائیان می توانند با وام قرضه الحسنه و ضمانتهای زنجیره وار از این تسهیلات استفاده کنند.