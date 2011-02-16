طلاب و روحانیون کرمان جریان فتنه 25 بهمن را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روحانیون و طلاب کرمانی ظهر چهارشنبه با تجمع در حوزه علمیه شهر کرمان اقدام فتنه گران را در روز 25 بهمن ماه محکوم کردند.

تجمع کنندگان خواستار برخورد قاطع با فتنه گران شدند و خون شهدای این روز را میثاقی دوباره با انقلاب دانستند.

تجمع کنندگان از محل حوزه علمیه کرمان به سمت دادگستری کرمان راهپیمایی کردند و با سر دادن شعاهایی همچون "سیاسی کهنه کار بصیرت بصیرت"، "الله اکبر"، "مرگ برآمریکا" خواستار محاکمه ساران فتنه شدند.

رئیس حوزه علمیه کرمان نیز در این تجمع حرکات برخی افراد نا آگاه را محکوم کرد و گفت: اکنون و پس از ریخته شدن خون شهیدان زمان بیدار شدن اذهان برخی افراد است.

حجت الاسلام محمد الله وردی گفت: همه افراد و خواص باید در قبال حادثه 25 بهمن موضع گیری کنند.