ساعت پرواز بندر عباس به رشت تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، پرواز شماره 581 شرکت هواپیمایی آسمان در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از مسیر بندرعباس به رشت که در ساعت 10:45 وارد فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت می شد از اول اسفند ماه سال جاری ساعت 10:10 وارد این فرودگاه می شود.

همچنین مسیر برگشت رشت به بندرعباس در این سه روز به شماره پرواز 582 هواپیماییی آسمان در ساعت 10:45 انجام خواهد شد.

از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت چهار روز در هفته " یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه " به مقصد بندرعباس پرواز برقرار است که ساعت پرواز این مسیر در روز جمعه تغییری پیدا نکرده است.

در حال حاضر تعداد پرواز های داخلی از فرودگاه رشت 72 مورد در هفته بوده که به مقاصد تهران، مشهد، شیراز، بندرعباس، اصفهان، اهواز، عسلویه و پرواز خارجی دو مورد به صورت رفت و برگشت در مسیر دمشق برقرار است.