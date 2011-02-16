تمرکززدایی هدف اصلی تشکیل مجتمعهای آموزشی روستایی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری در اولین همایش مدیران مجتمعهای آموزشی استان زنجان با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی از جمله مزایای اجرای طرح ترنم ولایت در قالب مجتمعهای آموزشی است، افزود: باید فاصله آموزشی بین مدارس شهری و روستایی کاهش پیدا کند و فعالیت مجتمعهای آموزشی در همین راستاست.

وی با اشاره به این که هزار و 215 مدرسه روستایی در استان دانش آموزان را تحت پوشش خدمات آموزشی قرار داده است، ادامه داد: با راه اندازی 150 مجتمع آموزشی، همه این واحدها تحت پوشش این مجتمع ها قرار گرفته اند.

نظری تقویت نقش معلمان که به صورت مدیرآموزگار در مدارس روستایی مشغول به کار هستند را از مزایای تشکیل مجتمعهای آموزشی عنوان کرد و گفت: حمایت از معلمان شاغل در مناطق محروم و پیشگیری از تعطیلی مدارس با توجه به تعداد اندک جمعیت دانش آموزی در برخی مناطق از جمله ویژگی های برجسته فعالیت مجتمعهای آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تاکید براینکه آموزش و پرورش درصدد پوشش صد در صدی دانش آموزان و آموزش همه کودکان است، افزود: با اجرای طرح ترنم ولایت، قطعا آمار دقیقی از دانش آموزان به دست آمده و افراد خارج از چرخه آموزش به سهولت شناسایی خواهند شد.

نظری گفت: باید کیفیت خدمات ارائه شده در آموزش و پرورش ارتقا یافته و شاهد تحول درآموزش ها باشیم.