جمعیت الوفاق از تظاهرات مردم بحرین ضد حکومت حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "الشیخ علی سلمان" گفت : نمایندگان جمعیت الوفاق از تصمیم خود برای تعلیق عضویت در مجلس بحرین عقب نشینی نخواهند کرد.

وی افزود: باید در کشور نظام مشروطه سلطنتی برقرار شود و حکومت منتخب به وجود آید. الوفاق بر اصرار این جمعیت بر تعلیق عضویت نمایندگانش تا زمان تحقق خواسته های اساسی که ایجاد پادشاهی مشروطه است، تاکید دارد.

سلمان تصریح کرد: نظام پادشاهی باید روی کار آید که ملت منشاء قدرت باشد و دولت منتخب مردمی وجود داشته باشد که مردم حق بازخواست آن را داشته باشد تا اگر نتوانست اهداف مورد نظر ملت را محقق کند، دولت دیگری جانشین آن شود.

رهبر جمعیت الوفاق که جریانی شیعی است بر حمایت این جمعیت از تظاهرات مخالفان در میدان "اللولوء" در مرکز منامه تاکید کرد.

شایان ذکر است که بحرینی ها دراعتراضاتی گسترده خواستار آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات سیاسی و توقف تابعیت سیاسی هستند.