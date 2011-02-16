به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهانبینی در این خصوص بیان داشت: موضوع ارتقای فرهنگ دینی یکی از مقولات مهم و پیچیده بوده که عوامل متعدد انسانی و اجتماعی و مختلفی بر آن تاثیرگذار است.
وی افزود: با بررسیهای به عمل آمده مشخص میشود که پیشینهای عمیق و معنیدار در حوزههای مطالعاتی در کشور در زمینه موضوع یاد شده یعنی ارتقای فرهنگ دینی در ورزش کشور وجود ندارد.
مدیرکل تربیتبدنی استان قم ابراز داشت: اگر چه همایشها، سمینارها و مقالات یا کتبی محدود در زمینههای توسعه و ترویج اخلاق در ورزش و ورزش از دیدگاه اسلام و ادیان از سوی محققان و پژوهشگران حوزه دین و ورزش صورت پذیرفته است.
وی یادآور شد: آنچه که مشخص است با توجه به خلأهای موجود سازمان تربیتبدنی را بر آن داشت تا با مشارکت و همکاری مدیریت حوزه علمیه استان قم اقدام به برپایی نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش کشور در سال جاری کند.
جهانبینی اظهار داشت: بر این اساس و با هدف توسعه، تعمیم و ارتقای فرهنگ دینی در ابعاد مختلف ورزش کشور از چندی قبل برنامهریزی کنگره صورت گرفت و با مطالعات و برگزاری نشستهای مختلف فی ما بین، برنامهها و محورهای کنگره تعیین و اطلاعرسانی مناسب از طریق صداوسیما، پوستر، پایگاه اطلاعرسانی اداره کل تربیتبدنی استان قم و سازمان تربیت بدنی صورت پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: به حول و قوه الهی و با عنایات مسئولین دو نهاد فرهنگی، امید است این کنگره بتواند زمینههای بسط و توسعه فرهنگ دینی در ورزش کشور را نهادینه کند.
جهانبینی عنوان داشت: محورهای کنگره شامل راهکارهای ارتقای فرهنگ دینی در ورزش، بررسی و شناخت مبانی و جایگاه ورزش در اسلام، آسیبشناسی علل و عوامل موثر در افت ارزشهای دینی در ورزش، تبیین فلسفه ورزش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای اثرگذار در ترویج ارزشهای دینی در ورزش است.
مدیرکل تربیتبدنی استان قم ابراز داشت: بیش از 40 مقاله از سراسر کشور از سوی دبیرخانه کنگره دریافت شده که در حال حاضر از سوی کمیته علمی در حال بررسی و داوری است.
جهانبینی یادآور شد: این کنگره با حضور محققان، پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه، مسئولین تربیتبدنی کشور، روسای فدراسیونهای ورزشی و طلاب برگزیده مدارس دینی در روز پنجشنبه پنجم اسفندماه سال جاری در تالار همایشهای بینالمللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه شهر مقدس قم در جوار کریمه اهل بیت برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین علاوه بر ارائه مقالات برگزیده در این کنگره، اساتیدی از حوزه و دانشگاه به عنوان سخنران کلیدی حضور خواهند داشت و آیتالله مقتدایی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور و دکتر سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیتبدنی به ایراد سخن خواهند پرداخت.
مدیرکل تربیتبدنی استان قم خاطرنشان کرد: همچنین در جریان برگزاری این همایش تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان تربیتبدنی و مدیریت حوزههای علمیه سراسر کشور از سوی دکتر سعیدلو و آیتالله مقتدایی به امضای طرفین خواهد رسید.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیتبدنی استان قم گفت: توسعه فرهنگ به ویژه فرهنگ دینی در ابعاد و بخشهای مختلف جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است و به همین منظور نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهانبینی در این خصوص بیان داشت: موضوع ارتقای فرهنگ دینی یکی از مقولات مهم و پیچیده بوده که عوامل متعدد انسانی و اجتماعی و مختلفی بر آن تاثیرگذار است.
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