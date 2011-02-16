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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

با حضور نیکزاد؛

جاده دسترسی به جزیره شیف بوشهر به بهره برداری رسید

جاده دسترسی به جزیره شیف بوشهر به بهره برداری رسید

بوشهر- خبرگزاری مهر: جاده دسترسی بوشهر به جزیره شیف با حضور علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از این محور ارتباطی گفت: برای اجرای این محور ارتباطی که طول آن هشت کیلومتر است 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

علیرضا صفایی بوشهری اظهار داشت: جزیره شیف قدمتی 700 ساله دارد که تا قبل از انقلاب و حتی تا قبل از دولت نهم توجه خاصی به آن نشده بود.

وی افزود: توسعه شبکه حمل و نقل روستایی و منطقه ای، توسعه شبکه انتقال محصولات تولیدی و ایمن سازی شبکه حمل و نقل روستایی از جمله اهداف بهره برداری از این محور ارتباطی است.

نیکزاد در جریان بازدید از بخش کشتیرانی و بندر بوشهر نیز گفت: طی سالهای گذشته در بخش راه و ترابری نیز اقدامات خوب و مطلوبی در استان بوشهر صورت گرفته و بیش از 500 میلیارد ریال از منابع و اعتبارات استانی و ملی در این زمینه هزینه شده است

وی افزود: دولت برای تامین زیرساختهای حمل و نقل کشور مصمم است و در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

سرپرست وزارت راه و ترابری همچنین ضمن بازدید از پروژه بزرگراه چهار خطه دیر به بوشهر خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه شد.

کد مطلب 1255615

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