جاده دسترسی به جزیره شیف بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از این محور ارتباطی گفت: برای اجرای این محور ارتباطی که طول آن هشت کیلومتر است 25 میلیارد ریال هزینه شده است .

علیرضا صفایی بوشهری اظهار داشت: جزیره شیف قدمتی 700 ساله دارد که تا قبل از انقلاب و حتی تا قبل از دولت نهم توجه خاصی به آن نشده بود .

وی افزود: توسعه شبکه حمل و نقل روستایی و منطقه ای، توسعه شبکه انتقال محصولات تولیدی و ایمن سازی شبکه حمل و نقل روستایی از جمله اهداف بهره برداری از این محور ارتباطی است.

نیکزاد در جریان بازدید از بخش کشتیرانی و بندر بوشهر نیز گفت: طی سالهای گذشته در بخش راه و ترابری نیز اقدامات خوب و مطلوبی در استان بوشهر صورت گرفته و بیش از 500 میلیارد ریال از منابع و اعتبارات استانی و ملی در این زمینه هزینه شده است

وی افزود: دولت برای تامین زیرساختهای حمل و نقل کشور مصمم است و در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.