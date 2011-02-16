تندیس شهید ایرانمنش در کرمان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تندیس شهید حجت الاسلام علی ایرانمنش مدیرکل آموزش و پرورش کرمان که در سال 1365 در یک عملیات تروریستی توسط منافقان در کرمان به شهادت رسید ظهر چهارشنبه در خیابان سپه کرمان رونمایی شد.

شهردار کرمان در این مراسم با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ ایثار و شهادت گفت: یکی از سیاستهای شهرداری افزایش نصب تندیس شهدا در خیابانهای شهر کرمان است.

ابوالقاسم سیف الهی افزود: آغاز این حرکت با نصب تندیس شهید ایرامنش بود و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

مدیرکل بنیاد شهید کرمان نیز در ادامه گفت: نصب تندیس و نام گذاری خیابانهای و معابر به نام شهداء یکی از راههای گسترش فرهنگ شهادت است.

محمد حسنی سعدی افزود: شهید ایرانمنش که یکی از همراهان شهید باهنر است از شهدای مطرح استان کرمان محسوب می شود.