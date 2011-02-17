راه اندازی فاز اول شبکه ملی دیتا/ افزایش پهنای باند اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه شبکه ملی دیتا شامل 55 سایت در سطح کشور است و در این فاز 22 سایت آن شامل 3 مرکز بین الملل در شهرهای شیراز، تهران و تبریز به همراه 19 سایت دیگر راه اندازی می شود. پس از راه اندازی این پروژه، شبکه ارتباطات زیرساخت با استفاده از تجهیزات مدیریتی شبکه در سایت اصلی و پشتیبان انواع سرویس ها در سطوح مختلف، قابل بهره برداری خواهد بود.

گفته شده است که با بهره برداری کامل از پروژه شبکه ملی دیتا علاوه بر افزایش پهنای باند اینترنت بالغ بر80گیگا بیت برثانیه-Gbps - امکان بهره برداری از 470 Gbps ظرفیت IP داخلی و پیاده سازی دولت الکترونیک تعریف و اجرا شده است.

این پروژه قابلیتهای لازم برای امکان تبدیل کشور به عنوان قطب ارتباطی منطقه در لایه دسترسی را فراهم نیز خواهد کرد.

عمده ترین سرویسهای قابل ارائه در این شبکه نیز اینترنت، اینترانت، ارایه سرویسهای خصوصی مجازی امن در لایه های مختلف و سرویسهای مدیریتی نظیر مدیریت سطح سرویس و پشتیبانی مشتریان خواهد بود.