حضور تنها کشور آفریقایی در مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با اضافه شدن سودان به جمع تیم های شرکت کننده در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر به 16 کشور رسید.

تا کنون روسیه، صربستان، فرانسه، مجارستان، اردن، عراق، هند، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، گرجستان، پاکستان، داغستان، ارمنستان، سودان و کویت برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده بودند.

تیمهای شرکت کننده در این دور از رقابتها روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه سالجاری به شهرستان ارومیه سفر می کنند.

مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر با حضور 16 تیم خارجی و پنج تیم داخلی در دو بخش مردان و بانوان روزهای پنجم و ششم اسفند ماه سالجاریدر سالنهای شش هزار نفری الغدیر و پیام مخابرات ارومیه برگزار می شود.