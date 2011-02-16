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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

حضور تنها کشور آفریقایی در مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر

حضور تنها کشور آفریقایی در مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر

ارومیه - خبرگزاری مهر: سودان تنها کشور آفریقایی جهت حضور در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر به میزبانی ارومیه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با اضافه شدن سودان به جمع تیم های شرکت کننده در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر به 16 کشور رسید.

تا کنون روسیه، صربستان، فرانسه، مجارستان، اردن، عراق، هند، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، گرجستان، پاکستان، داغستان، ارمنستان، سودان و کویت برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده بودند.

تیمهای شرکت کننده در این دور از رقابتها روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه سالجاری به شهرستان ارومیه سفر می کنند.

مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر با حضور 16 تیم خارجی و پنج تیم داخلی در دو بخش مردان و بانوان روزهای پنجم و ششم اسفند ماه سالجاریدر سالنهای شش هزار نفری الغدیر و پیام مخابرات ارومیه برگزار می شود.

کد مطلب 1255620

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