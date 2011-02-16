شمقدری مهمان ویژه آخرین سانس سینما "استقلال" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه‌شنبه شب 26 بهمن‌ماه در سینما استقلال سانس فوق‌العاده "اخراجی‌ها 3" با حضور جواد شمقدری، علیرضا سجادپور، کارگردان و بازیگران این فیلم روی پرده رفت.

نمایش فیلم "اخراجی‌ها3" در حالی برگزار شد که جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد از مدعوین ویژه سانس ساعت 22:30-00:45 این فیلم بودند و البته آقای سجادپور و میرزاخانی به همراه بازیگران و کارگردان این فیلم در سینما استقلال حضور داشتند.

"جدایی نادر از سیمین" اولین فیلم پرمخاطب سینما استقلال و بعد از آن به ترتیب "اخراجی‌ها 3" و "سعادت آباد" جزو فیلم‌هایی بودند که با استقبال بالا روبرو شدند.

در سینما "استقلال" غیر از یکی دو بار جابه‌جایی فیلم‌ها مشکل خاص دیگری وجود نداشت و تنها فیلم "جرم" در روز 22 بهمن در جدول نمایش بود اما به دلیل آماده نبودن به سینما استقلال نرسید.