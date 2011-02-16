به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر چهارشنبه در جلسه بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه‌(س) که در دفتر تولیت حرم مطهر برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: از پروژه‌های مهم در راستای ساماندهی و بهسازی سازه‌های اطراف حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) پروژه میدان بزرگ امام خمینی (ره) است.



وی افزود: این صحن بزرگ با 50 هزار متر عرصه و 150 هزار متر تأسیسات زیرسطح امکانات مناسبی را در اختیار زائران و مجاوران حرم مطهر دخت موسی‌بن جعفر(س) قرار داده و به زودی صحن پروژه در دسترس زائران و شهروندان قرار می‌گیرد.



استاندار قم از پیگیری مستمر مسئولان برای تسریع در اجرای پروژه میدان امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: در جهت ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات به زائران و علاقه‌مندان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) شهرداری مستقل حرم مطهر پس از بررسی ضوابط و شرایط قانونی تأسیس می‌شود.



وی با بیان اینکه طرح‌های متعدد خدماتی و عمرانی در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) با همکاری نهادهای اجرایی مختلف در حال اجراست تصریح کرد: در سال جاری بیش از 150 میلیارد ریال برای اجرای عملیات پروژه میدان امام خمینی (ره) تخصیص داده شده و این غیر از منابع مالی است که از فروش ساختمان‌های احداثی تأمین شده است.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: صحن شرقی حرم مطهر نیز با اختصاص حدود 120 میلیارد ریال در سال جاری به خوبی در حال ساخت و ساز است.



معماری ایرانی ـ اسلامی در پروژه‌های عمرانی رعایت شود



وی در پایان بر رعایت معماری ایرانی ـ اسلامی در همه پروژه‌های عمرانی به ویژه در اطراف حرم مطهر تأکید کرد و افزود: سازه‌های میدان بزرگ امام خمینی (ره) باید دارای ترکیب متناسب و شکیل باشد و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده در اختیار زائران و شهروندان قرار بگیرد.



در ابتدای این جلسه نیز مجریان پروژه میدان بزرگ امام خمینی (ره) گزارشی از روند اجرای عملیات و پیشرفت فیزیکی طرح ارائه کردند.

