دانشجویان بسیجی در مقابل دادگستری همدان تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، به دنبال اعلام صورت گرفته مبنی بر برگزاری تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه های همدان در محکومیت اقدامات اخیر جریان فتنه، ده ها نفر از دانشجویان در مقابل دادگستری حاضر شدند.
در این تجمع حاضران اقدام به سر دادن شعارهایی در محکومیت حوادث 25 بهمن توسط فتنهگران کردند و خواهان دستگیری و اشد مجازات برای سران فتنه شدند.
بر اساس این گزارش تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای "وای اگر خامنهای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد"، "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر آمریکا"، " کروبی و موسوی اعدام باید گردند" خشم و انزجار خود را از ادامه فتنهجوییهای سران فتنه اعلام کردند.
شرکت کنندگان در این مراسم همچنین با سر دادن شعار «قوه قضائیه، اقدام انقلابی» محاکمه هرچه سریعتر سران فتنه را خواستار شدند.
همچنین سازمان بسیج دانشآموزی و فرهنگیان سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز در بیانیهای اعلام کرد: سران فتنه با دعوت از اغتشاشگران در 25 بهمن ماه نشان دادند که خادمان شایستهای برای غرب و اسرائیل هستند.
در این بیانیه آمده است: حماسه 22 بهمن نشان داد که مردم ایران با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب از دستاوردهای انقلاب خویش حمایت و پشتیبانی میکنند، لذا انتظار نمیرفت که سران فتنه بعد از آن مراسم باشکوه با طراحی نسخه کاملاً هدایت شده رسانههای مجاری و حمایتهای آشکار دولتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، در صدد تدارک حرکت جدید برآیند تا در مسیر حرکت ملت مصر انحراف ایجاد کنند و خواسته مردم مصر را در راستای خواستههای نامشروع خود در فتنه 88 تفسیر کنند.
بدین ترتیب سران فتنه و فریب خوردگان آنان، بهترین خدمت را به مبارک و حامیان غربیاش کرده و با اغتشاشات ضد انقلابی خود در 25 بهمن نشان دادند که در رکاب مبارک خادمشان شایستهای برای غرب و اسرائیل به شمار میآیند.
دانشآموزان و فرهنگیان استان همدان همچنین با اعلام تجدید عهد و پیمان با آرمانهای حضرت امام(ره) و شهیدان انقلاب آورده اند: برای حفظ و صیانت از این دستاوردها بدون کوچکترین تردید تابع بیچون و چرای ولایت فقیه خواهیم بود.
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