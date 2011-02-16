چهار طرح عمرانی در شهرستان ری به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ری، جعفر فرجی ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش و کلنگ زنی طرحهای شهرستان ری طی سخنانی خاطرنشان کرد: کلنگ ساخت درمانگاه پیشرفته حسن آباد در مساحتی بالغ بر یک هزار و 400 مترمربع به زمین زده شد که این طرح با اعتبار 10 میلیارد ریال طی سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول ادامه داد: همچنین عملیات گازرسانی به روستای 350 نفری "کنارگرد" حسن آباد که در فاصله دو کیلومتری جاده اصلی استقرار یافته در قالب چهار هزار متر عملیات شبکه گذاری و اعطای 100 انشعاب به مشترکان با اعتبار شش میلیارد ریالی در ابتدای تابستان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی پیرامون دیگر طرحهای شهرستان ری اظهار داشت: علاوه بر این مجموعه ورزشی "قاسم آباد" کهریزک شامل سالن چند منظوره ورزشی، زورخانه، زمین چمن مصنوعی و ساختمان اداری با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

فرجی بیان داشت: کار ساخت این مجموعه ورزشی از سال 86 در زمینی به مساحت دو هکتار توسط شهرداری و شورای شهر کهریزک آغاز شد که 25 میلیارد ریال برای تملک زمین یاد شده اختصاص یافته بود.



فرماندار شهرستان ری افزود: بوستان "صادق آباد" کهریزک نیز در زمینی به مساحت دو هکتار از دیگر طرحهایی بود که امروز با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال از سوی شهرداری کهریزک تملک و توسط شهرداری تهران ساخته شد این فضای تفریحی شامل محوطه بازی کودکان، ‌کتابخانه، فضای عمومی، سالن بدنسازی و زمین چمن مصنوعی فوتبال می باشد.

ری از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که مساحت آن در بخش مرکزی 174، بخش کهریزک ۵۴۳ و فشاپویه هزار و 645 کیلومترمربع است.

ارتفاع این شهرستان از سطح دریا هزار و 62 متر بوده و از شمال به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان قم، از شرق به شهرستانهای ورامین و پاکدشت و از غرب به شهرستا‌نهای اسلامشهر، رباط کریم و زرندیه محدود می‌شود.



