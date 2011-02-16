جشنواره مشهد از فیلم برگزیده مردمی تقدیر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین مسگرانی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اختتامیه جشنواره فیلم فجر مشهد عصر فردا پنجشنبه در تالار نور مشهد با حضور کارگردان و تهیه کننده فیلم برگزیده مردمی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مراسم اختتامیه تجلیل ویژه ای از هنرمند متعهد خراسانی مرحوم ابراهیم اصغرزاده با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا سجادپور مدیر نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین قنادیان رئیس سازمان بسیج هنرمندان، ابراهیم حاتمی کیا، علی دهکردی و محمد آفریده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم از 2 فیلم سینمایی ویدیویی نمایش داده شده در حاشیه جشنواره فیلم فجر مشهد،تقدیر خواهد شد.

مسگرانی اظهار داشت: با تمام حرف و حدیث ها هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر مشهد به خوبی برگزار شد و امیدواریم در سال های آینده هم بتوانیم این جشنواره راهرچه بهتر برگزار کنیم.

مسگرانی با عذرخواهی از اهالی هنر مشهد گفت: سعی کردیم سالن سینمایی امام رضا(ع) مشهد در روز اختتامیه جشنواره فیلم فجر مشهد افتتاح شود که متاسفانه به دلیل مشکلات فنی این سالن افتتاح نخواهد شد.

در ادامه این نشست نیز، مدیر عامل کانون هنرمندان گفت:امسال با حضور پر رنگ مردم و هنرمندان در جشنواره فیلم فجر مشهد بار دیگر ثابت شد که مخاطیان مشهدی، مخاطبانی فهیم هستند و بینش و نگاهی خاص و دقیق به تمام فیلم ها دارند.

رضا کمال علوی افزود: قرار گرفتن فیلم جرم در رتبه دهم انتخاب های مردمی، نشان دهنده این است که مردم مشهد تحت تاثیر نام ها و مصلحت اندیشی ها نیستند و با دقت و صداقت نظر خودشان را بیان می کنند.

وی درباره کمرنگ برگزار شدن نشست های تخصصی مربوط به فیلم های جشنواره، اظهار داشت:امسال دستمان خالی بود و با تمام برنامه ریزی هایی که انجام دادیم باز هم نتوانستیم افراد سرشناسی که مورد نظرمان بود را به مشهد بیاوریم.

وی گفت: ما از رضا کیانیان، رضا میرکریمی، ابراهیم حاتمی کیا، مهدی صباغ زاده، محمدرضا بزرگ نیا دعوت کردیم که برای شرکت در نشست های آموزشی حاشیه جشنواره فیلم فجر شرکت کنند که هر کدام به گونه ای نتوانستند به مشهد بیایند.

وی درباره اکران ویژه هنرمندان و اصحاب رسانه افزود: به دنبال اکران فیلم بهتری در روز اکران ویژه هنرمندان بودیم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و مجبور شدیم فیلم"پاریس تا پاریس" را اکران کنیم.

رئیس ستاد خبری هشتمین جشنواره فیلم فجر افزود: در تمام شب های جشنواره فیلم فجر شاهد شب های بزرگی در مشهد بودیم.

گفتنی است، جشنواره فیلم فجر مشهد از 20 بهمن ماه در مشهد در حال برگزاری است و امروز در آخرین روز این جشنواره فیلم های "یک حبه قند" و "آقا یوسف" اکران خواهد شد.

طبق آخرین خبرها از نظرسنجی مردمی، هنوز فیلم"جدایی نادر از سیمین" در بالاترین رتبه قرار دارد.

