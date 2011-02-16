نخستین دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی در اصفهان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام حبیب الله ارزانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شده است، اظهارداشت: تشکیل این دبیرخانه از دستورات مصوبه شورای فرهنگ عمومی و تبلیغات دینی سال گذشته بوده است .

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه اصفهان با همکاری اداره کل ارشاد و مرکز مدیریت حوزه و اداره برنامه ریزی استانداری کمیته ای را مشترک تشکیل دادند، افزود: دبیرخانه مهندسی تبلیغات در سه فاز تشکیل شده است .

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: در فاز یک افراد مبلغ شناسایی و در فاز دو مکان تبلیغات مشخص شده و درفاز سه این دبیرخانه ارتباط بین دو موضوع مکان تبلیغات و مبلغ شناسایی شده که به عنوان ارتباط دهنده وظیفه همنوایی، ارتباط بین آنها ، رتبه بندی و تشخیص توانمندی را برعهده دارد .

وی با اشاره به اینکه تشکیل این دبیرخانه از مصوبات سال گذشته است، ادامه داد: رتبه بندی مبلغان بر اساس مشخص شدن درجه فرد تبلیغ کننده بنا شده است .

حجه السلام ارزانی به کاملترین دبیرخانه تبلیغات در اصفهان اشاره و افزود: در برخی از کشورهای از جمله مصر و مالزی کارهای تبلیغی انجام شده است ولی نظام قوی در آن وجود ندارد .

وی خاطر نشان کرد: 70درصد از فاز یک انجام شده بنابراین دبیرخانه رسمی مهندسی تبلیغات افتتاح می شود .

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه تبلیغات از حوزه های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: برای اولین بار در اصفهان چهره ماندگار تبلیغی معرفی و تجلیل می شود.