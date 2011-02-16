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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

"رمضان قدیروف" کاپیتان تیم فوتبال "چچن" مقابل برزیل خواهد بود

"رمضان قدیروف" کاپیتان تیم فوتبال "چچن" مقابل برزیل خواهد بود

وزیر ورزش و جهانگردی جمهوری چچن اعلام کرد که رئیس دولت جمهوری خودمختار "چچن" کاپیتان تیم فوتبال این جمهوری در دیدار با برزیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "حیدر الخانف" گفت: این بازی قرار است 10 مارس 2011 (19 اسفندماه 1389) در "گروزنی" پایتخت چچن برگزار شود و قدیروف هدایت تیم را به عنوان کاپیتان برعهده خواهد داشت.

الخانف افزود: مقابل تیم "رمضان قدیروف" تیم فوتبال برزیل که در سال 2002 قهرمان جهان شد بازی خواهد کرد.

وزیر ورزش و جهانگردی چچن گفت: قدیروف شخصا اقدام به انتخاب بازیکنان کرده و خود نیز در این دیدار به عنوان کاپیتان به میدان خواهد رفت. اگر همه چیز به خوبی پیش رود، تماشاگران چچنی شاهد حضور بازیکنانی مانند "رونالدو"، "کاکا" و "رونالدینیو" در میدان خواهند بود.

کد مطلب 1255628

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