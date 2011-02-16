"رمضان قدیروف" کاپیتان تیم فوتبال "چچن" مقابل برزیل خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "حیدر الخانف" گفت: این بازی قرار است 10 مارس 2011 (19 اسفندماه 1389) در "گروزنی" پایتخت چچن برگزار شود و قدیروف هدایت تیم را به عنوان کاپیتان برعهده خواهد داشت.

الخانف افزود: مقابل تیم "رمضان قدیروف" تیم فوتبال برزیل که در سال 2002 قهرمان جهان شد بازی خواهد کرد.

وزیر ورزش و جهانگردی چچن گفت: قدیروف شخصا اقدام به انتخاب بازیکنان کرده و خود نیز در این دیدار به عنوان کاپیتان به میدان خواهد رفت. اگر همه چیز به خوبی پیش رود، تماشاگران چچنی شاهد حضور بازیکنانی مانند "رونالدو"، "کاکا" و "رونالدینیو" در میدان خواهند بود.