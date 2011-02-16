۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

سجادی:

مدیران فارس برای بهبود پایه بودجه‌ای استان تلاش کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار فارس از مسئولین و دست اندرکاران اجرایی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های استان خواست تا برای بهبود پایه بودجه استان تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سید فرهاد سجادی در جلسه کارگروه صنعت و معدن استان فارس افزود: پایه بودجه‌ای استان فارس در مقایسه با نیازمندیها و گستردگی استان ضعیف است و این وضعیت به دلیل توجه ناکافی برخی مسئولان از سالیان گذشته با این روند پیش رفته است.

وی افزایش پایه و رقم بودجه‌ای استان را از جمله ماموریتهای مهم مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی و برنامه‌ریزی فارس دانست و اظهار داشت: مدیریت ارشد فارس تلاش وافری در افزایش پایه بودجه‌ای استان دارد و این حرکت در سرعت بخشی به توسعه صنعتی فارس نقش موثری خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس ارائه برنامه و طرح های مهم ودارای توجیح اقتصادی را از دیگر ماموریتهای دستگاه‌های اجرایی استان عنوان و خطاب به مدیران استان تصریح کرد: مدیران فارس صرفا منتظر مصوبات نباشند بلکه باید با بررسی توجیحات اقتصادی و فنی، طرح های کلان و تاثیر گذار برای توسعه همه جانبه فارس تلاش مضاعف داشته باشند.

پیگیری مصوبات کارگروه صنعت و معدن از سوی مدیران مرتبط

سجادی توجه به اصول و ضوابط زیست محیطی در راه‌اندازی صنایع را از دیگر موضوعات حائز اهمیت در توسعه صنعتی فارس برشمرد و گفت: نباید به بهانه توسعه صنعتی اراضی ملی استان از بین برود و در این راستا مسئولان امر باید با دقت نظر بیشتری اهداف صنعتی فارس را دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اعضای کارگروه صنعت و معدن فارس خواست تا پیگیری و عملیاتی کردن طرح های مصوب در این کارگروه را پس از تصویب نهایی شورای برنامه ریزی با جدیت دنبال کنند.

تامین گاز صنایع استان فارس و ارائه گزارش وضعیت صنعت فارس در کشور از جمله مواردی بود که در جلسه کارگروه صنعت و معدن استان فارس مورد بحث، بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

