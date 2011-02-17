واکنش دادستان تهران به ادعای شبکه من و تو/ تار و مار شرکتهای هرمی

به گزارش خبرنگار مهر، عزم دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی همراه با حمایت دستگاه قضا برای ریشه کن کردن شرکتهای هرمی همچنان ادامه دارد به طوری که دستگاههای اطلاعاتی خبر از دستگیری صدها نفر از فعالان شرکتهای هرمی در هفته گذشته دادند در حالیکه 80 درصد این افراد را شهرستانیها تشکیل می دهند.

نیروهای اطلاعاتی و قضائی اعلام کردند که بر اساس اظهارات دستگیر شدگان سرشاخه های شرکتهای هرمی از گروگانگیری، شکنجه و حبس خانگی تا ترویج روسپیگری برای جلب مشتری استفاده می کنند و به تازگی این شرکتها به نام سرمایه گذاری در نفت و گاز و پتروشیمی تا صنایع و معادن افراد بی اطلاع را به دام می اندازند.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم اعلام کرده است که برخورد با این شرکتها هر هفته به صورت ضربتی انجام می‌شود و پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌کنند ولی باید خانواده‌ها توجه داشته باشند که عضویت در شرکتهای هرمی جرم است و سران این شرکتها دستگیر شده‌ و پرونده آنها بزودی به دادگاه ارجاع می‌شود.

گفته های دادستان تهران در جمع مدیران رسانه ها

دادستان تهران در مراسم افتتاح دادسرای فرهنگ و رسانه و در جمع اهالی فرهنگ و رسانه از سرعت اطلاع رسانی اخبار در حادثه سعادت آباد تشکر و از عدم اطلاع رسانی در مورد حادثه ایران خودرو انتقاد کرد و افزود: می خواهم با رسانه های تعامل بیشتری داشته باشم و این دادسرا را به مجتمع قضائی تبدیل کنم.

حوادث 25 بهمن و واکنش دستگاه قضا

اعلام راهپیمایی از سوی سران فتنه در روز 25 بهمن ماه و کشته و زخمی شدن عده ای از شهروندان فشار زیادی را از سوی نمایندگان مجلس، چهره های سیاسی و فرهنگی و همچنین مردم متوجه دستگاه قضا وارد کرد که چرا این افراد را دستگیر و محاکمه نمی کنید.

در همین رابطه حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه فرماندهان ادارات آگاهی نیروی انتظامی سراسر کشور به مردم اطمینان داد که قطعا به پرونده عوامل حادثه روز 25 بهمن رسیدگی می شود.

مجلس حلقه نظارت بر رفتار قضات را تنگتر کرد

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات در ماده 13 آن مجازاتهای انتظامی قضات را شامل توبیخ کتبی، کسر حقوق، تنزل پایه قضایی، انفصال موقت از خدمت، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی، تبدیل به وضعیت اداری، انفصال از خدمات قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی تصویب کردند. که بر اساس یکی از مصوبات مرتکبان تخلفاتی نظیر درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات، عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه، عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه، عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور شعب، عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی، بی‌نظمی در مورد به محل کار و خروج از آن، غیبت غیرموجه، اهمال در انجام وظایف محوله و اعلام نظر ماهوی قاضی، پیش از صدور رای به محکومیتهای مجازاتهای توبیخ کتبی و کسر از حقوق محکوم می‌شوند.

ادامه مستمری زنان بیوه بعد از فوت همسر

هرچند که علت نهایی نشدن لایحه جنجالی حمایت از خانواده هنوز مشخص نشده است ولی یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس خبر داد که یک بند به این لایحه الحاق شده که بر اساس آن زنان بیوه بعد از ازدواج هم از مستمری همسر اول می توانند استفاده کنند. البته یک امتیاز هم در این لایحه افزوده شده و آن این است که چنانچه همسر دوم هم فوت کند این‌ زنان مستمری که رقمش بیشتر است را دریافت می کنند به تعبیر بهتر مستمری هر کدام از همسران فوت شده که بیشتر باشد به آنها پرداخت می شود.

کمبود 25 هزار نیروی انسانی در زندانهای کشور

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها در کشاکش اعتراضات مسئولان قضائی بر کمبود بودجه از کمبود 25 هزار نیروی انسانی در زندانهای کشور خبر داد و افزود: خدمات زندانبانی در جمهوری اسلامی ایران چندین برابر سایر کشورهاست اما نیروی انسانی در زندانهای کشور به مراتب کمتر است.

شبکه ماهواره ای من و تو مجوز دارد یا ندارد؟

دادستان تهران این هفته در جمع خبرنگاران گفت: دستگیری فرزند شهید بهشتی به دلیل مسائل امنیتی بوده، 22 بهمن خرابکاری در کشور نداشتیم، کشته های پرونده ایران خودرو به 6 نفر رسید و تا 10 روزه دیگر پرونده به دادگاه می رود، نامه و شکایت «نرگس محمدی» (همسر تقی ‌رحمانی) را پیگیری می کنم، انتشار تصاویر افراد غیرقانونی است، وزارت ارشاد باید در مورد ادعای شبکه ماهواره ای من و تو مبنی بر داشتن مجوز کار در ایران شفاف سازی کند و در مورد خبر حمله به «رسول منتجب‌نیا» قائم مقام حزب اعتماد ملی در یکی از مساجد تهران هم خبری ندارم.

آزادی زندانیان دیه تهران 400 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

سید محمد ناصر رئیس ستاد دیه استان تهران با بیان اینکه بیش از دو هزار و 700 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای پایتخت محبوس هستند گفت: برای آزادی این زندانیان به 400 میلیارد تومان کمک خیرین نیازمندیم. وی از مختومه شدن 616 پرونده جرائم غیر عمد در سال جاری خبر داد و افزود: از این تعداد 144 پرونده مالی و 472 پرونده مربوط به دیه و حوادث رانندگی بوده که با تامین 10 میلیارد تومان زندانیان این پرونده ها به آغوش خانواده بازگشتند.

هر دو روز 150 نفر بر اثر تصادفات رانندگی می میرند

اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور گفت: وقتی یک هواپیما سقوط می کند سه روز عزای عمومی اعلام می شود در حالی که هر دو روز 150 نفر و در سال 30 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند که با این وضعیت باید در ایران هر روز عزای عمومی اعلام شود.

3500 زندانی مهریه در زندانهای کشور

رئیس ستاد دیه کشور گفته برای اصلاح قانون مهریه خیلی تلاش کردیم حتی در لایحه حمایت از خانواده قرار شد که رئیس قوه قضائیه سقف مهریه را تعیین کند که قبول نکردند و تصویب نشد وهم اکنون سه هزار و 500 نفر به علت نپرداختن مهریه در زندان هستند.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده