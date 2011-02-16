6 طرح عمرانی در کنگان به بهره بردار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، ساخت پست های فوق توزیع و انتقال برق شهرستان کنگان، شبکه آبرسانی روستای شیرینو، توسعه بازسازی و اصلاح شبکه های توزیع برق، شبکه آب و تاسیسات روستاهای میانلو و برکه چوپان و سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی کنگان با اعتبار 280 میلیارد و 990 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
همچنین همزمان با بهره برداری از این طرحها، ساخت کمربندی کنگان با 600 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
وزیر نفت در آیین راه اندازی این طرح ها گفت: از 29 فاز منطقه عسلویه 8 فاز فعال است که گاز و میعانات گازی آنها قابل استحصال است و ده فاز دیگر هم در آستانه راه اندازی است وامید می رود در طول برنامه پنجم هر 29 فاز به بهره برداری برسند.
سیدمسعود میرکاظمی اضافه کرد برطبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی باید به دنبال جلب سرمایه گذاری و بالابردن تولید و واگذاری کار به متخصصان بومی باشیم.
شهرستان کنگان که میدان عظیم گازی پارس جنوبی را در خود جای داده است در 200 کیلومتری جنوب بوشهر واقع است.
نظر شما