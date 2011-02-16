6 طرح عمرانی در کنگان به بهره بردار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، ساخت پست های فوق توزیع و انتقال برق شهرستان کنگان، شبکه آبرسانی روستای شیرینو، توسعه بازسازی و اصلاح شبکه های توزیع برق، شبکه آب و تاسیسات روستاهای میانلو و برکه چوپان و سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی کنگان با اعتبار 280 میلیارد و 990 میلیون ریال به بهره برداری رسید .

همچنین همزمان با بهره برداری از این طرحها، ساخت کمربندی کنگان با 600 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد .

وزیر نفت در آیین راه اندازی این طرح ها گفت: از 29 فاز منطقه عسلویه 8 فاز فعال است که گاز و میعانات گازی آنها قابل استحصال است و ده فاز دیگر هم در آستانه راه اندازی است وامید می رود در طول برنامه پنجم هر 29 فاز به بهره برداری برسند .

سیدمسعود میرکاظمی اضافه کرد برطبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی باید به دنبال جلب سرمایه گذاری و بالابردن تولید و واگذاری کار به متخصصان بومی باشیم .