تاکید فراتینی بر حق ملت ایران برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانکو فراتینی در دیدار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر حق مشروع همه ملتها از جمله ملت ایران برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای گفت: تنها راه اعتماد سازی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 استمرار گفتگوها ست.

وزیر خارجه ایتالیا با ابراز خرسندی از تعمیق همکاریهای دوجانبه و منطقه ای میان ایران و ایتالیا اظهار داشت: تقویت همکاریهای پارلمانی و تداوم رفت و آمدها میان نمایندگان مجالس دو کشور بسیار مهم می باشد.

وی در خصوص مسائل منطقه ای از نقش مثبت و تعیین کننده ایران در برقراری ثبات در افغانستان و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر قدردانی کرد و افزود: ایران و ایتالیا می توانند در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاریهای خویش را تقویت نمایند.

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار از روابط روبه گسترش دو کشور در ابعاد مختلف پارلمانی، سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی ابراز خرسندی کرد.

وی در ادامه نقش و توانمندی مجالس دو کشور در رفع سوء تفاهمات و تقویت مناسبات را برجسته و مهم خواند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان 1+5 آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ادامه گفتگوها را یادآور شد و گفت جمهوری اسلامی ایران گامهای اساسی و مهمی در چارچوب NPT و حتی فراتر از آن برای اعتماد سازی برداشته است.

بروجردی در راس یک هیئت پارلمانی به دعوت همتای ایتالیایی در رم بسر می برد. قرار است طی اقامت در رم با تعدادی از مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و همچنین اعضای کمیسیون های سیاست خارجی مجلسین ایتالیا دیدار و گفتگو کند.

تقویت مناسبات سیاسی و پارلمانی ، رایزنی در خصوص تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه ، همکاری دو کشور در افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله موضوعات مورد علاقه طرفین برای بحث و تبادل نظر عنوان شده است .