جشنهای میلاد پیامبر اسلام(ص) در سراسر هندوستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بسیاری از مساجد در شهرهای مختلف هندوستان چراغانی شده و در شب جلوه زیبایی به شهر می دهند.

مسلمانان در پایتخت هندوستان با گردهمایی در مسجد جامع در محدوده قدیمی دهلی در جشنهای میلاد پیامبر(ص) شرکت کردند.

رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور ، نخست وزیر و رئیس ائتلاف متحد پیشرو به مناسبت میلاد پیامبر اعظم به مسلمانان هندوستان تبریک گفتند.

در ایالت اوتارپرداش ، گجرات، آندراپرداش و حید آبار عید میلاد پیامبر اسلام(ص) با شور و شعف خاص و برگزاری مراسم سنتی برگزار شد. این مراسم دربرگیرنده حضور در گردهمایی های عمومی، شرکت در سخنرانیهای مذهبی و آذین بندی مساجد است.

همچنین دولت تدابیر امنیتی ویژه ای برای شهرهایی چون مراد آباد، علیگره، کانپور، الله آباد و مائو در نظر گرفته تا این جشنها با امنیت کامل برگزار شوند.

مسلمانان سراسر جهان طی روزهای 12 تا 17 ربیع الاول به عنوان هفته وحدت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر اعظم اسلام را جشن می گیرند.

