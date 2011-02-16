نقض حقوق شهروندان جامعه مصداق منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید احمد حسنی حلم بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار داشت: رعایت حقوق اجتماعی و مراعات ضوابط شهروندی عمل به فریضه الهی معروف است که باید برای ترویج آن تلاش کرد.

وی به معضل بی حجابی در جامعه اشاره کرد و گفت: تجلی مظاهر بدحجابی در شهر زمینه ساز بزرگترین آسیب‌های فرهنگی در جامعه است.

حسنی حلم با تاکید بر اینکه تجلی مظاهر بدحجابی در معابر، گذرگاه‌ها و خیابانهای شهر بزرگترین آسیب فرهنگی را به بنیه اعتقادی جامعه وارد می کند، افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ همدان آمادگی همکاری در زمینه ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به قرار گرفتن در فصل پایانی سال، ادامه داد: با شروع سفرهای نوروزی و حضور گردشگران و مسافران در همدان، دستگاه‌های فرهنگی باید زمینه نشاط معنوی و رعایت حدود الهی را با برنامه‌ریزی و دقت نظر فراهم کنند.