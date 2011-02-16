تجلیل از نخستین چهره ماندگار تبلیغ اسلامی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محمد قطبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با آغاز به کار دبیرخانه تبلیغ اسلامی هر سال از چهره ماندگارتبلیغی تجلیل خواهد شد، اظهارداشت: امسال از حاج شیخ مهدی مظاهری به عنوان اولین چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان تجلیل به عمل می آید .

وی با بیان اینکه در سالهای آتی از چهره های ماندگار تجلیل خواهد شد، افزود: از مهمترین فعالیت این چهره ماندگار، احیاء دعای ابو حمزه ثمالی در تمام سحرهای ماه مبارک رمضان در طول 53 سال،تاسیس دانشگاه قرآن و معارف اسلامی، تاسیس مجموعه دارالقرآن بابیش از 20 سال فعالی قرآنی در سطح استان، بازگشایی ستاد اقامه نمازاستان اصفهان، تلاش برای تشکیل انجمن خیریه مددکاری امام زمان، تلاش برای تاسیس موسسه خیریه ابا بصیر اصفهان، مبارزه و تحمل زندان برای پیروزی انقلاب اسلامی، پشتیبانی و مجاهدت هشت سال دفاع مقدس بوده است .

معاون فرهنگی تبلیغات دفتر تبلیغات اسلامی اضافه کرد: دبیرخانه تبلیغ دینی ساماندهی در امور تبلیغی در همه حوزه ها از جمله، هنری، اجتماعی ، فرهنگی و سایر حوزه ها را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه مهندسی تبلیغ، نهادی درکنار سازمان تبلیغات نمی باشد و علاوه بر تبلیغات دینی در سطح شفاهی و تبلیغات مکتوب فعالیت های خود را انجام می دهد، تصریح کرد: متغیرهایی چون تعیین رتبه مکان، جمعیت، شرایط فرهنگی، برخورداری فرهنگی منطقه از جمله موارد انتخاب مکان برای تبلیغات دینی است .