عملیات ساخت بزرگترین درمانگاه عمومی جنوب کشور در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهران خاکساری با بیان اینکه از راه اندازی مراکز خدماتی در شهرکهای صنعتی حمایت ویژه صورت می گیرد، افزود: در این زمینه در یک سال اخیر مرکز اورژانس و تامین اجتماعی و شعبه بانک صنعت و معدن، در شهرک صنعتی بزرگ شیراز راه اندازی شده و با توسعه امکانات رفاهی، محیط مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز یکی از شهرکهای صنعتی بزرگ کشور محسوب می شود، گفت: در افق سند چشم انداز میزان اشتغال در این شهرک به بیش از 40 هزار نفر خواهد رسید که بنابراین راه اندازی چنین مراکزی می تواند نقش مهمی در ارائه خدمات به صنعتگران و نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی ایفا کند.

معاون اجرایی شرکت شهرکهای صنعتی فارس اظهار داشت: هم اینک در شهرک صنعتی بزرگ شیراز حدود 10 هزار نفر اشتغال دارند و 57 درصد از اشتغال موجود در شهرکها و نواحی صنعتی استان مربوط به این شهرک است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی فارس در این مراسم با اشاره به حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی از ایجاد چنین مراکزی گفت:

در این زمینه در خصوص صدور مجوزهای مربوطه و معرفی به نظام بانکی برای اختصاص تسهیلات کم بهره حمایت خواهیم کرد.

فتاحی افزود : با توجه به صنعتی شدن استان، ایجاد چنین مراکزی که به صورت تخصصی جوابگوی نیازهای فعالان بخش صنعت باشد در استان احساس می شود و امیدواریم با راه اندازی این مرکز طب کار، خدمات به بخش درمان و بهداشت محیط های صنعتی ارائه شود.

مدیر اجرایی طرح نیز گفت: در این مرکز بخشهای اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، داروخانه، واحدهای بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، معاینات طب کار، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط راه اندازی خواهد شد.

امامی افزود: علاوه بر آن زمینه حضور پزشکان متخصص در حوزه های متخلف نیز در این مرکز درمانی فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مرکز درمانی در فاز اول با زیربنای دو هزار و 500 متر مربع و درمدت 18 ماه ساخته خواهد شد، افزود: در فازهای بعدی تا سقف 15 هزار متر مربع زیربنا توسعه خواهد یافت.

مدیر اجرایی طرح تصریح کرد: با توجه به کمبود مراکز بهداشتی - درمانی تخصصی به ویژه در جنوب شهر شیراز و دهستان قره باغ راه اندازی درمانگاه عمومی و تخصصی طب گستران کیمیا صنعتی می تواند بستر مناسبی را برای ارائه خدمات درمانی تخصصی به مردم و صنعتگران این منطقه فراهم کند.

مرکز بهداشتی - درمانی طب گستران کیمیا صنعت با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیارد ریالی محمد علی فاطمی از صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز ساخته خواهد شد.