  1. استانها
  2. فارس
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

خدائیان:

اولویت دستگاه قضایی فارس ناامن سازی جامعه برای مخلان نظم است

اولویت دستگاه قضایی فارس ناامن سازی جامعه برای مخلان نظم است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: ناامن سازی جامعه برای مخلان نظم اولویت اول کاری دستگاه قضایی این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، ذبیح اله خدائیان در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان برقراری امنیت پایدار در جامعه و ایجاد جوی آرام برای اقشار مختلف جامعه را اولویت اصلی دستگاه قضایی خواند و گفت: همه مسئولین و ارگانها باید در مبحث ایجاد امنیت مداخله کنند.

وی با بیان اینکه نمی توان برای ایجاد امنیت تنها اقدامات دادگستری و نیروی انتظامی را موثر دانست امنیت جامعه را در گرو تلاشهای همه جانبه کلیه مسئولین خواند و افزود: برای اصلاح ناامنیهای جامعه و بر طرف کردن این معضل اجتماعی، دادگستری مطابق با راهکارها ودستور العملهای موجود و با استقاده از ظرفیتهای قانونی، وارد میدان عمل می شود.

رئیس کل دادگستری فارس صدور احکام متقن وقاطع و اجرای سریع این احکام را راهی موثر در ناامن سازی اجتماع برای مخلان نظم و امنیت جامعه برشمرد.

خدائیان در این نشست از عزم دادگستری در اجرای احکام صادره خبر داد و گفت: با افزایش شعب اجرای احکام کیفری و باتعاملی که میان دستگاه قضایی و انتظامی استان برقرار است تسریع دراجرای احکام و دستگیری متهمان فراری صورت خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: با مدیریت پرونده های مهم و اجرای احکام مجرمین سابقه دار و شرور در ملاعام می کوشیم به مطالبات مردم در برخورد با مجرمین پاسخ داده شود.

کد مطلب 1255646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها