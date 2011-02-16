5 کشته و زخمی در تظاهرات مردم عدن/ زمینه های آسان انقلاب در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، گروه الحوثی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هواپیماهای آمریکایی که در آسمان یمن جولان می دهند برای قتل مردم است همانطور که این هواپیماها در استان "صعده"،"ابین"، "شبوه" و "مأرب" مردم را می کشتند.

این بیانیه تاکید کرد: آمریکا بر یمن سلطه کامل دارد. مقامات یمنی آلت دست آمریکا هستند. "علی عبدالله صالح" درب ویژه ای در کاخ ریاست جمهوری دارد که مخصوص سفیر آمریکاست و سفیر هر زمان که بخواهد برای دیکته مواضع آمریکا بر رئیس جمهور وارد می شود.

بیانیه مذکور ادامه داد: موسساتی که امنیتی خوانده می شود در واقع مراکز اطلاعایت آمریکا هستند که تحت نظارت کامل آمریکا عمل می کنند. هر فردی که به این مراکز وارد می شود باید بسیار مواظب باشد.

گروه الحوثی ضمن درخواست حمایت از مردم یمن برای خروج علیه قدرت حاکم، افزود: ما در صورتی که ملت یمن خروج کنند پیشاپیش آنها حرکت خواهیم کرد. به هر اندازه که این قیام علیه مقامات به تاخیر افتد افراد بی شمار دیگری کشته خواهند شد.

این گروه خطاب به حاکمان یمن که آنها را به اکابر جنایتکاران توصیف کرد، گفت: توصیه ما به شما این است که هر چه خون مردم را مکیده اید کافی است، همکاری با آمریکا، اسرائیل و عربستان بس است. قدرت را رها کنید. اجازه دهید مردم خود کشور را اداره کنند و همه آنچه که ویران کرده اید از نو بسازند.

الحوثی ها تاکید کردند: القاعده دروغ بزرگ آمریکاست تا امت اسلامی را فریب دهد. هزاران نفر در راستای اجرای طرحهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا)در یمن به کشتار مردم این کشور مشغول هستند آمریکایی از القاعده نهایت استفاده را می برند.

در بیانیه الحوثی آمده است : آنچه به آمریکایی ها کمک می کند حکومت ظالم است که در راستای راضی نگه داشتن آمریکا مردم کشورش را می کشد و خواسته های سعودی را جامه عمل می پوشاند.

وعده توخالی علی عبدالله صالح

"توکل کرمان" فعال سیاسی یمنی گفت : انقلاب در یمن به مراتب راحت تر از تونس و مصر است، زیرا فقر و گرسنگی در یمن بیداد می کند و مردم یمن خشمگین تر از هر لحظه دیگر هستند.

وی افزود: جامعه بین المللی مشوق قیام مردم یمن است این سبب می شود که مردم بیشتر از قبل به فکر انقلاب باشند نیروهای امنیتی یمن همچنان در خیابانها حضور دارند، زیرا مطمئن هستند که اوضاع متشنج است.

کرمان تصریح کرد: مردم و به ویژه جوانان در خط اول هستند و شعار رفتن را سر می دهند آن هم هم اکنون نه فردا. و احزاب سیاسی هم به آنها خواهند پیوست.

این فعال سیاسی یمنی تاکید کرد: وعده هایی که رئیس جمهوری داده است با هدف آرام کردن مردم و مخالفان است. تجربه ما ثابت می کند که علی عبدالله در وعده های خود صادق نیست.

کشته و زخمی شدن پنج نفر در درگیری های عدن

منابع خبری اعلام کردند که در درگیری های شدیدی که میان نیروهای امنیتی یمنی در عدن رخ داد یک نفر کشته وچهار نفر زخمی شدند.