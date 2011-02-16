مسئولان قضایی عاملان اصلی حوادث 25 بهمن را به اشد مجازات برسانند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این بیانیه آمده است: پس از جشن سی و سومین طلوع فجر انقلاب شکوه‌مند اسلامی و حضور باشور و شعور امت همیشه در صحنه در راهپیمایی 22 بهمن ماه که تجلی بصیرت و بیداری مردم را برای جهانیان به نمایش گذاشت و بیعت مجدد خود را با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب و آرمانهای امام راحل اعلام نمود و همچنین حمایت از ملت مسلمان مصر که با خیزش عظیم اسلامی و مقاومت جانانه؛ دیکتاتور آمریکایی را به زباله‌دان تاریخ سپردند و در آستانه شکل گیری خاورمیانه جدید با محوریت اسلام خواهی ملت‌های مسلمان، متاسفانه صدای شیطان بزرگ آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی و ایران عزیز از گلوی فتنه گران داخلی شنیده شد و عملاً پیوندی نامبارک بین منافقین کوردل و آنان پدید آمد و باعث دادن فرصت به گروه اغتشاش‌گر و فریب خورده در شهر تهران شد که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از عزیزان بسیجی و مردم همیشه در صحنه گردید و موج خشم و نفرت را در قلب امت اسلامی شعله ور ساخت.



در ادامه بیانیه تصریح شده است: کوردلان بدانند انقلاب اسلامی ایران به دنیا صادر شده و استکبار جهانی با تمام تلاشهای خود نتوانسته است جلوی آن را بگیرد و از اینکه اکنون این انقلاب اسلامی برای مسلمانان جهان الگو شده سخت در وحشت و هراس می‌باشد و به این جهت انقلاب ایران را هدف گرفته تا ملت‌هایی را که امید به آن پیدا کرده‌اند را ناامید کنند که زهی خیال باطل.



مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم حادثه روز 25 بهمن تهران و عمل ننگین سرسپردگان را به شدت محکوم نموده و ضمن تشکر از مواضع بجا و مناسب ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از مسئولین محترم قضایی می‌خواهد در اسرع وقت عاملان اصلی این جنایات را دستگیر و به اشد مجازات برسانند تا سران فتنه بیش از این از صبر و تحمل مسئولان نظام و مردم عزیز سوء استفاده ننمایند و انتظار می‌رود همچون گذشته مسئولان نظام و مردم شهیدپرور با حضور هوشمندانه خود در صحنه و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری مکر دشمنان را خنثی نمایند.

