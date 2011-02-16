به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این بیانیه آمده است: پس از جشن سی و سومین طلوع فجر انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور باشور و شعور امت همیشه در صحنه در راهپیمایی 22 بهمن ماه که تجلی بصیرت و بیداری مردم را برای جهانیان به نمایش گذاشت و بیعت مجدد خود را با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب و آرمانهای امام راحل اعلام نمود و همچنین حمایت از ملت مسلمان مصر که با خیزش عظیم اسلامی و مقاومت جانانه؛ دیکتاتور آمریکایی را به زبالهدان تاریخ سپردند و در آستانه شکل گیری خاورمیانه جدید با محوریت اسلام خواهی ملتهای مسلمان، متاسفانه صدای شیطان بزرگ آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی و ایران عزیز از گلوی فتنه گران داخلی شنیده شد و عملاً پیوندی نامبارک بین منافقین کوردل و آنان پدید آمد و باعث دادن فرصت به گروه اغتشاشگر و فریب خورده در شهر تهران شد که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از عزیزان بسیجی و مردم همیشه در صحنه گردید و موج خشم و نفرت را در قلب امت اسلامی شعله ور ساخت.
در ادامه بیانیه تصریح شده است: کوردلان بدانند انقلاب اسلامی ایران به دنیا صادر شده و استکبار جهانی با تمام تلاشهای خود نتوانسته است جلوی آن را بگیرد و از اینکه اکنون این انقلاب اسلامی برای مسلمانان جهان الگو شده سخت در وحشت و هراس میباشد و به این جهت انقلاب ایران را هدف گرفته تا ملتهایی را که امید به آن پیدا کردهاند را ناامید کنند که زهی خیال باطل.
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم حادثه روز 25 بهمن تهران و عمل ننگین سرسپردگان را به شدت محکوم نموده و ضمن تشکر از مواضع بجا و مناسب ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از مسئولین محترم قضایی میخواهد در اسرع وقت عاملان اصلی این جنایات را دستگیر و به اشد مجازات برسانند تا سران فتنه بیش از این از صبر و تحمل مسئولان نظام و مردم عزیز سوء استفاده ننمایند و انتظار میرود همچون گذشته مسئولان نظام و مردم شهیدپرور با حضور هوشمندانه خود در صحنه و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری مکر دشمنان را خنثی نمایند.
با صدور بیانیهای تأکید شد؛
مسئولان قضایی عاملان اصلی حوادث 25 بهمن را به اشد مجازات برسانند
قم - خبرگزاری مهر: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با صدور بیانیهای ضمن محکومیت حادثه 25 بهمن تهران از مسئولان قضایی خواست تا عاملان اصلی این جنایت را مجازات کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این بیانیه آمده است: پس از جشن سی و سومین طلوع فجر انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور باشور و شعور امت همیشه در صحنه در راهپیمایی 22 بهمن ماه که تجلی بصیرت و بیداری مردم را برای جهانیان به نمایش گذاشت و بیعت مجدد خود را با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب و آرمانهای امام راحل اعلام نمود و همچنین حمایت از ملت مسلمان مصر که با خیزش عظیم اسلامی و مقاومت جانانه؛ دیکتاتور آمریکایی را به زبالهدان تاریخ سپردند و در آستانه شکل گیری خاورمیانه جدید با محوریت اسلام خواهی ملتهای مسلمان، متاسفانه صدای شیطان بزرگ آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی و ایران عزیز از گلوی فتنه گران داخلی شنیده شد و عملاً پیوندی نامبارک بین منافقین کوردل و آنان پدید آمد و باعث دادن فرصت به گروه اغتشاشگر و فریب خورده در شهر تهران شد که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از عزیزان بسیجی و مردم همیشه در صحنه گردید و موج خشم و نفرت را در قلب امت اسلامی شعله ور ساخت.
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