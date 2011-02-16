آموزش خلبانی به گردشگران استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا پوینده عصر چهارشنبه از اولین فرودگاه بخش خصوصی واقع در شهرستان نظرآباد که دارای مصوبه دولت و سازمان هواپیمایی کشوری جهت هوانوردی عمومی است، بازدید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در حاشیه این بازدید گفت: با هماهنگی های صورت گرفته برای اولین بار گردشگران و علاقمندان به امور هوانوردی در استان البرز از امکانات هوانوردی، رفاهی و تفریحی فرودگاه آزادی استفاده خواهند کرد.

دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان افزود: شهرستان نظرآباد دارای جاذبه های مذهبی، طبیعی و تاریخی ارزشمندی است که می توان به تپه ازبکی ها و فرودگاه آزادی اشاره کرد .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرودگاه آزادی دارای بیش از 100 فروند هواپیمای سبک ، فوق سبک و گلایدر ، باند و برج مراقبت پرواز ، تجهیزات فرودگاهی ، آشیانه ، آماده سازی پروانه ، پارکینگ هوایی ، کارگاه های ساخت و مونتاژ ، آشیانه های تولید ، ایستگاه مجهز وکامل هواشناسی است.

این مسئول ادامه داد: فرودگاه آزادی نظرآباد بعنوان منطقه نمونه گردشگری هوایی و تفریحی در کارگروه دولت مصوب شده است امیدوارم با جذب سرمایه گذار خصوصی جهت توسعه انواع ورزش های پیش بینی شده در دهکده ورزشی توریستی آزادی و تبدیل آن به یکی از قطبهای توریستی ملی و بین الملی باشیم.