به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور ظهر چهارشنبه در میزگرد بازار‌شناسی و راهکارهای ورود فرش دستباف ایران در بازارهای جدید که در سالن همایش‌های مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت احداث نمایشگاه دائمی فرش در قم گفت: احداث این نمایشگاه به رشد و ارتقای صادرات فرش قم کمک زیادی خواهد کرد و هم اکنون اعتبار آن در بودجه سال 90 پیش بینی شده و از سال آینده نیز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.



وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص توسعه صنعت فرش در استان قم شروع شده است، اظهار داشت: نقطه اوج بها به فرش قم در سفر مقام معظم رهبری به قم بود که وی از فرش قم، به عنوان فرش ماندگار قم یاد کردند و این به این معنا است که مسئولین بازرگانی، صادرکننده و تولیدکننده، مرکز ملی فرش ایران و... باید برای ماندگاری و نام بافنده آن تلاش کنند و این وظیفه را بسیار سنگین می‌کند لذا باید در این مسیر تلاش بیشتری کرد.



عالیپور در ادامه بازاریابی فرش را یکی از الزامات بازار روز دانست و تصریح کرد: بازاریابی فرش در شرایط جدید مثل کشف کرات و یا غارهای جدید می‌ماند چرا که در بازارهای جهانی رقابت بسیار شدید و حضور کشور‌ها برای بازاریابی بسیار قوی است و این کار بدون همکاری و حمایت دولت بسیار دشوار می‌باشد.



وی با تاکید بر اینکه مسئولین باید در جهت رسیدن به جایگاه مطلوب همکاری بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: هدف ما در استان قم کشف و ارائه راهکارهای جدید بازاریابی و شناسایی سلایق جدید است و در این راه باید به راهکارهای عملی رسید تا با استفاده از آن‌ها مشکلات تولیدکننده و صادرکننده حل شود.

