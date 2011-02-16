ایجاد زیرساختهای ورزشی در دولت نهم به اندازه 50 سال اخیر بوده است

به گزارش حبرنگار مهر در بوشهر، علی سعیدلو بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از سالن ورزشی انقلاب شهر بوشهر، گسترش ورزش همگانی را از برنامه های مهم سازمان تربیت بدنی عنوان کرد و اظهار داشت: کار تخصصی بر روی ورزش های قهرمانی نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این سازمان است .

وی با اشاره به اینکه از 18 سالن ورزشی مصوب در سفر دوم هیئت دولت به بوشهر، 12 سالن تاکنون به بهره برداری رسیده است، افزود: امیدواریم شش سالن باقیمانده نیز تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد .

رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: هم اکنون میانگین سرانه فضای ورزشی در کشور یک متر مربع و در استان بوشهر 70 سانتی متر مربع است.

وی در خصوص سالن ورزشی انقلاب شهر بوشهر اظهار داشت: این سالن و ساختمان اداری آن که از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر است با زیربنای یک هزار متر مربع و ظرفیت سکوی 500 نفر با سرمایه گذاری چهار میلیارد و 680 میلیون ریال ساخته شده است .

مدیر کل تربیت بدنی استان بوشهر نیز گفت: همه مصوبات دور اول سفر در زمینه تربیت بدنی ‪ ۱۰۰ ‬ درصد و به صورت کامل اجرایی شده است.