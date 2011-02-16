بودجه حریم از سوی شهرداری تهران به ری پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر در ری، جعفر فرجی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح چند طرح عمرانی شهرستان ری در میان خبرنگاران خاطرنشان کرد: طرحهای امروز توسط شهرداریهای مناطق مختلف و دستگاه های اجرایی شهرستان ری به مرحله بهره برداری رسیده است.

این مسئول اظهار داشت: 86 طرح عمرانی مصوب دور اول و دوم سفرهای رئیس جمهور و سایر پروژه های شهرستان ری در حال ساخت است که از این میان 40 طرح آماده افتتاح و بهره برداری است.

وی با بیان اینکه در یکسال گذشته اعتبارات مناسبی از بودجه های ملی جذب شهرستان ری شده است، عنوان کرد: 159 طرح شهرستانی نیز در کمیته برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته که امیدوارم در آینده ای نزدیک طرحهای مذکور به مرحله اجرا گذاشته شود.

فرجی از افتتاح چند طرح آموزشی در هفته آینده خبر داد و افزود: با پیگیریهای انجام شده در سال جاری اعتباراتی فراتر از بودجه های شهرستانی و استانی از سوی مسئولین ارشد، وزرا و روئسای دستگاه ها مختلف جذب شهرستان ری شده است.

این مسئول با اشاره به تخصیص اعتبار پنج میلیارد ریالی سازمان تربیت بدنی به شهرستان ری گفت: پنج طرح از 9 طرح نیمه کاره ورزشی شهرستان با اختصاص اعتبار پنج میلیارد ریالی ریاست سازمان تربیت بدنی تکمیل خواهد شد.

فرماندار شهرستان ری پیرامون ساماندهی آبهای جنوب تهران خاطرنشان کرد: 29 طرح ملی با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال مربوط به ساماندهی آبهای جنوب تهران طی پنج سال آینده در این شهرستان اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: طرحهای یاد شده و اعتبارات مربوط به آن در وزارت نیرو و سازمان مدیریت مصوب، از سال آینده در قالب پروژه های ملی اجرا و عملیاتی شدن آن وضعیت منطقه را دگرگون می سازد.

جعفر فرجی از ساخت کانال تصفیه خانه جنوب تهران خبر داد و گفت: طرح دیگری که باید به کشاورزان ری نوید داد تصویب 80 میلیارد ریال اعتبار جهت ساخت کانال تصفیه خانه جنوب تهران در زمینهای کشاورزی این شهرستان است.

این مسئول بیان داشت: از سوی وزیر جهاد کشاورزی هفت میلیارد ریال برای مرمت و احیای قنوات این شهرستان اختصاص داده شد که این طرح مراحل اجرایی خود را می گذراند.

فرماندار شهرستان ری افزود: تصویب 160 میلیارد ریال اعتبار جهت بهسازی شهرک صنعتی شمس آباد، اختصاص بودجه برای ساخت 10 خانه عالم توسط یکی از وزرا و تخصیص پنج میلیارد ریال برای اجرای طرحهای مربوط به آب از دیگر بودجه های جذب شده شهرستان ری است.

وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته از سوی شهرداری تهران هیچگونه بودجه حریم به شهرستان ری پرداخت نشده است، عنوان کرد: سهم شهرستان ری از بودجه حریم 16 میلیارد ریال است که این مبالغ با هماهنگی و تعاملات صورت گرفته با شهرداری تهران طی سال جاری پرداخت خواهد شد.

فرجی ادامه داد: طرحهای مربوط به بودجه حریم شهرستان ری نیز از سوی استانداری تهران به شهرداری ابلاغ شده و بر اساس وعده شهرداری تهران طرحهای مذکور در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.

ری از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که مساحت آن در بخش مرکزی 174، بخش کهریزک ۵۴۳ و فشاپویه هزار و 645 کیلومترمربع است.

ارتفاع این شهرستان از سطح دریا هزار و 62 متر بوده و از شمال به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان قم، از شرق به شهرستانهای ورامین و پاکدشت و از غرب به شهرستا‌نهای اسلامشهر، رباط کریم و زرندیه محدود می‌شود.