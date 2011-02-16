جهاد دانشگاهی باید روحیه تحقیق را در میان دانشجویان آسیب شناسی کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر چهارشنبه، در گردهمایی معاونان پژوهشی واحدها، پژوهشکده ها و پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی سراسر کشور در مشهد اظهار داشت: امروز با کمبود پژوهشکده در حوزه های مختلف مواجه هستیم و این یک ضعف بزرگ برای کشور محسوب می شود، باید واحدهای جهاد دانشگاهی به این موضوع خاص پرداخته و آن را رفع نمایند.

وی نقش دانشگاه ها را در عرصه تحقیق مؤثر دانست و افزود: به نظر می رسد دانشگاه ها هر سال نیروی انسانی تکراری تربیت می کنند و رشته ها و سر فصل ها را تغییر نداده و روحیه تحقیق و پژوهش را در میان دانشجویان ایجاد نمی کنند.

پژمان ادامه داد: علاوه بر کمبود پژوهش در کشور، فرصت تجربه اندوزی نیز به فارغ التحصیلان داده نمی شود و این در حالی است که دستگاه های اجرایی نیز نقش خود را به خوبی ایفا نمی کنند.

وی با اشاره به مشکلات دیگر فارغ التحصیلان اذعان داشت: علاقه فارغ التحصیلان به مردم و سرزمینشان در راستای توسعه و پیشرفت و تعهد به اصول و ارزش های کم رنگ است و امیدواریم فارغ التحصیلان به این موضوع توجهی ویژه داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که روحیه ایثارگری در راستای پیشرفت کشور در بین جوانان و فارغ التحصیلان باشد افرادی کارآمد، خدوم و متعهد به سرزمین و کشور را خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر شمسیان، رئیس جهاد دانشگاهی مشهد در ادامه این نشست اظهار داشت: این گردهمایی با هدف دستیابی به توسعه علمی، پاسخ به نیازهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، کوشش در راستای استقلال علمی و فرهنگی کشور در حوزه فرهنگ، هنر، معماری و شهرسازی از طریق انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی انجام می شود.

وی ادامه داد: طراحی و اجرای کارگاه ها در همایش های علمی و پژوهشی، بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت های علمی در کلیه مراحل پژوهش، برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی با همکاری دانشگاه ها و انتشار کتب و نشریات علمی و پژوهشی از دیگر وظایف پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی است.

در این مراسم پژوهشگاه ابن سینا، واحد صنعتی اصفهان، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و واحد تربیت مدرس گزارشی از عملکردهای خود ارائه دادند.