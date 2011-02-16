سرمنشاء فتنه های اخیر کسانی جز استکبار جهانی و صهیونیسم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کامران دانشجو عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری در شهر شازند افزود: در شرایط حساسی قرار داریم چراکه انتخابات سال گذشته با حضور 40 میلیونی مردم حماسه بی نظیری بود که گروهی کج فهم و لجوج تلاش کردند این شرینی را به کام مردم تلخ کنند.

وی اضافه کرد: حضور مردم در راهپیمایی های بعد از انتخابات به خصوص راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان داد که آنان کور خوانده اند و ملت ما ملت با بصیرت و هوشیاری است.

وی ادامه داد: در حالیکه در طول تاریخ عوام دنبال خواص بودند ملت ایران پس از انقلاب نشان دادند که جلوتر حرکت می کنند و خواص از مردم عقب مانده اند.

ملت ایران فراموش کار نیستند

دانشجو با بیان اینکه کسانی تا دیروز شعار می داند : نه غزه نه لبنان" امروز به دفاع از مصر می پردازند تصریح کرد: گویا ملت ما فراموش کار است در حالیکه آنها هستند که خود را به خواب زده اند و واقعیتها را نمی بینند.

وی با اشاره به دفاع مردم در 17 ماه گذشته گفت: این دفاع، دفاع مقدس نرم افزاری است و قداست آن به دلیل تلاش مردم برای سرپایی حکومت موعود در مسیر انتظار است تا احکام الهی جاری و ساری شود.

دانشجو خطاب به دانشجویان خاطرنشان کرد: اگر نظام و پویایی نظام را می خواهید باید بیسجی وار ارزشهای انقلابی و گفتمان امام را حفظ کنید.

وزبر علوم با اشاره به لزوم تغییر محتوایی و شکلی در دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر دانشگاهها و دانشگاهیان ارزشهای انقلاب را پاسداری کنند همه چیز حفظ می شود.

دانشجو ادامه داد: دشمنان و فتنه گران در 17 ماه اخیر برنامه های زیادی برای دانشجویان داشتند اما دانشجویان ثابت کردند با آنها نیستند و لیاقت اعتماد را دارند.

شکست غرب در برابر ملت ایران

استاندار مرکزی نیز این استان را استانی دانشجوی عنوان کرد و گفت: با این حال در زمان انتخابات و پس از آن آرامش در این استان حکمفرما بود.

علی اکبر شعبانی فرد با اشاره به توانمندی دانشمندان در حوزه هسته ای و نانو تکنولوژی اظهارداشت: با این حال غرب نمی خواهذ مدیریت منابع انسانی جها ن را به ایران پسپارد.

وی ادامه داد: امروز اندیشه های اسلامی که در سال 42 منجر به پیروزی انقلاب در سال 57 شد در طول 32 سال گذشته جاری و ساری است.

شعبانی فرد اضافه کرد: این اندیشه ها روح تازه ای در جهان به خصوص در خاور میانه تزریق کرده است.

وی یکی از اولویتهای رشته های دانشگاهی را نیاز سنجی دانست و گفت: درصد هستیم بر اساس نیاز منطقه در مقطع لیسانس و کارشناسی حرکت کنیم.